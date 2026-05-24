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Papa: "Guerra é vencida não por uma superpotência, mas pela Omnipotência do amor”

24 mai, 2026 - 10:15 • Aura Miguel , Maria João Costa

Na eucaristia que marca o encerramento do Tempo Pascal, o Papa sublinhou que “nós somos a novidade do mundo, a luz e o sal da terra, certamente não por nosso mérito ou privilégio, mas pela palavra do Senhor".

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O Papa Leão XIV voltou a apelar, este domingo, ao fim da guerra, evocando o Espírito Santo.

“Rezemos hoje para que o Espírito do Ressuscitado nos salve do mal da guerra, que é vencida não por uma superpotência, mas pela Omnipotência do amor”, disse o Papa durante a homilia da missa de Pentecostes, a que presidiu, na Basílica de São Pedro.

“Rezemos para que Ele liberte a humanidade da miséria, que é redimida não por uma riqueza incalculável, mas por um dom inesgotável. Rezemos para que nos cure da ferida do pecado, pela redenção anunciada a todos os povos em nome de Jesus”, acrescentou Leão XIV.

Nesta eucaristia deste dia que marca o fim ao Tempo Pascal, o Papa sublinhou ainda que “nós somos a novidade do mundo, a luz e o sal da terra, certamente não por nosso mérito ou privilégio, mas pela palavra do Senhor, que santifica o pecador, cura o leproso, faz daquele que O renegou um apóstolo”.

Oração pela China

Após a missa a a oração do "Regina Coeli", Leão XIV apelo à oração pela união dos católicos na China.

"Unimos a nossa oração aos católicos chineses como sinal do nosso afeto por eles e da comunhão da igreja universal e com o sucessor de Pedro", disse.

"A interação da rainha do céu conceda à comunidade crente na China a graça da unidade e dê a todos a força para testemunharem o evangelho nas lutas diárias", acrescentou perante os milhares de fiéis concentrados na Praça de São Pedro, no Vaticano.

[notícia atualizada às 13h00, com palavras do Papa na Praça de São Pedro]

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