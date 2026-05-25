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Encíclica de Leão XIV
Papa Leão XIV: “É preciso desarmar a IA”
25 mai, 2026 - 14:12 • Aura Miguel , João Pedro Quesado (vídeo)
Leão XIV sabe que a palavra é forte, “mas foi escolhida deliberadamente porque este momento necessita de palavras capazes de atrair a atenção”, esclareceu.
“É preciso desarmar a IA”, disse esta segunda-feira de manhã o Papa na sessão de apresentação da sua primeira encíclica ‘Magnifica Humanitas’.
Leão XIV considera que enfrentamos uma transformação de magnitude semelhante à da Revolução Industrial que motivou o seu antecessor Leão XIII a escrever a ‘Rerum Novarum’.
“Tal como o “Leão” anterior, sinto-me incumbido de contemplar outra grande transformação com olhos de fé, lucidez de razão, abertura ao mistério e com os clamores dos pobres e da Terra a ressoar no meu coração” disse, nesta sessão, que decorreu no Vaticano. ‘Magnifica Humanitas’ nasceu da escuta, como fez Leão XIII. “Ouvi cientistas e engenheiros que trabalham com sincero entusiasmo em tecnologias capazes de aliviar imenso sofrimento; líderes políticos e funcionários públicos que perseveraram na procura de leis justas; pais e professores profundamente preocupados com o futuro das novas gerações”.
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O Papa americano também ouviu “outras vozes, muito preocupantes”, a propósito de sistemas de armas cada vez mais autónomas, praticamente fora de o alcance humano para as governar eficazmente.
“Ouço relatos muito perturbadores de algoritmos que podem bloquear o acesso à saúde, ao emprego e à segurança com base em dados contaminados por preconceitos e injustiça. “E ouvi ainda o silêncio daqueles que não têm voz quando as decisões são tomadas — decisões que provavelmente vão gerar novas formas de exclusão e sofrimento.”
Encíclica “Magnifica humanitas”
Papa quer IA ao serviço da humanidade e não do poder de poucos
A primeira encíclica de Leão XIV, “Magnifica human(...)
Leão XIV acrescentou que “desta escuta amadureceu uma convicção perturbadora, expressa na Magnifica Humanitas: a inteligência artificial precisa de ser desarmada”.
Leão XIV sabe que a palavra é forte, “mas foi escolhida deliberadamente porque este momento necessita de palavras capazes de atrair a atenção, despertar consciências e indicar caminhos a seguir para a humanidade”, esclareceu.
O pontífice sublinhou como a Igreja tem trabalhado há muito tempo para o desarmamento nuclear, “sabendo que todos os grandes poderes técnicos podem afetar as vidas das pessoas e, por isso, devem ser acompanhados por discernimento moral adequado e controle público”.
Neste sentido, “o desarmamento nuclear permanece um serviço para a paz e para a dignidade da família humana. Do mesmo modo, a inteligência artificial exige agora ser desarmada, libertada das lógicas que a transformam num instrumento de domínio, exclusão e morte. Tal como a energia nuclear, deve estar ao serviço de todos e do bem comum. As decisões sobre a tecnologia nunca devem ser dissociadas da consciência e da responsabilidade”.
O Santo Padre apelou à construção do bem, “tijolo a tijolo”, através de uma convivência mais justa, capaz de salvaguardar a dignidade de todos. E espera agora que os ensinamentos da sua primeira encíclica sejam vividos e aprofundados.
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