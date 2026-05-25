Papa Leão XIV: “É preciso desarmar a IA”

“É preciso desarmar a IA”, disse esta segunda-feira de manhã o Papa na sessão de apresentação da sua primeira encíclica ‘Magnifica Humanitas’.

Leão XIV considera que enfrentamos uma transformação de magnitude semelhante à da Revolução Industrial que motivou o seu antecessor Leão XIII a escrever a ‘Rerum Novarum’.

“Tal como o “Leão” anterior, sinto-me incumbido de contemplar outra grande transformação com olhos de fé, lucidez de razão, abertura ao mistério e com os clamores dos pobres e da Terra a ressoar no meu coração” disse, nesta sessão, que decorreu no Vaticano. ‘Magnifica Humanitas’ nasceu da escuta, como fez Leão XIII. “Ouvi cientistas e engenheiros que trabalham com sincero entusiasmo em tecnologias capazes de aliviar imenso sofrimento; líderes políticos e funcionários públicos que perseveraram na procura de leis justas; pais e professores profundamente preocupados com o futuro das novas gerações”.

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O Papa americano também ouviu “outras vozes, muito preocupantes”, a propósito de sistemas de armas cada vez mais autónomas, praticamente fora de o alcance humano para as governar eficazmente.

“Ouço relatos muito perturbadores de algoritmos que podem bloquear o acesso à saúde, ao emprego e à segurança com base em dados contaminados por preconceitos e injustiça. “E ouvi ainda o silêncio daqueles que não têm voz quando as decisões são tomadas — decisões que provavelmente vão gerar novas formas de exclusão e sofrimento.”