Papa quer IA ao serviço da humanidade e não do poder de poucos

A primeira encíclica de Leão XIV “Magnifica humanitas” é dedicada à “salvaguarda da pessoa humana na era da Inteligência Artificial”. Publicada esta segunda-feira e assinada no passado dia 15 de maio, no 135º aniversário da promulgação da Rerum Novarum por Leão XIII, trata-se de um extenso documento, com uma centena de páginas, sobre desafios contemporâneos relacionados com novas tecnologias e IA.

O Papa sublinha que a tecnologia, como tal, não é contra a pessoa, nem "um mal em si mesma", mas também "não é neutra, porque assume a face daqueles que a idealizam, financiam, regulam e utilizam". Por isso, é preciso "construir a partir do bem e permanecer humano", seguindo a lógica da corresponsabilidade, da subsidiariedade e da comunhão.

Leão XIV enumera os Fundamentos e Princípios da Doutrina Social da Igreja onde inclui, desde logo, a dignidade da pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus, a inviolabilidade dos direitos humanos, entre os quais o direito à vida “desde a conceção até ao seu fim natural”, e o reconhecimento dos direitos das minorias, alertando para “a pressão de novas ideologias e de certos interesses muito poderosos que podem reduzir a pessoa a um recurso a ser usado e explorado”.

“Qualquer tentativa ou plano de eliminar ou subjugar uma nação é gravemente imoral e inaceitável”

O conhecimento e a tecnologia não devem estar concentrados nas mãos de poucos porque alimentam “o fosso entre os incluídos e os excluídos da revolução digital” e o respeito pela subsidiariedade exige “a superação do paternalismo e do assistencialismo a favor da corresponsabilidade e da solidariedade tendo em conta a identidade dos povos e as gerações futuras”. Por isso, “qualquer tentativa ou plano de eliminar ou subjugar uma nação é gravemente imoral e inaceitável”.

Na era digital, Leão XIV lembra que é preciso garantir igualdade de acesso às oportunidades, proteger os mais vulneráveis, combater o ódio e a desinformação, submeter o uso de dados e tecnologias ao escrutínio público, “para que o critério não seja apenas o lucro, mas a dignidade de cada pessoa e o bem dos povos”, sem esquecer os migrantes, refugiados e deslocados internos.

Código de Ética sobre a IA

Leão XIV alerta contra o “paradigma tecnocrático”, em que a tecnologia mais poderosa não é necessariamente a melhor. “A IA pode imitar e simular os humanos, mas não tem consciência moral, empatia, capacidade afetiva, relacional e espiritual. É, portanto, necessário abordar a IA com sobriedade e vigilância, mantendo a clareza sobre as responsabilidades em todas as suas etapas”.

“Não precisamos de uma IA mais moral, se esta moral for decidida por poucos"

O texto refere que não podemos limitar-nos a invocar a moralização da máquina, o chamado “alinhamento” da IA com os valores humanos, sem termos a coragem de impor uma condição adicional: “a possibilidade de discutir o código ético a ser utilizado, submetendo-o a critérios de justiça social partilhada”. Caso contrário, quem controla a IA imporá a própria visão moral, que se tornará a infraestrutura invisível dos sistemas. “Não precisamos de uma IA mais moral, se esta moral for decidida por poucos. Precisamos de uma política mais presente, capaz de reduzir a velocidade onde tudo se acelera e de proteger os espaços onde as comunidades ainda podem participar e questionar-se”.

Desarmar a IA contra a lógica da competição

Devemos “desarmar a IA” para a retirar da lógica da competição militar, económica e cognitiva; para quebrar a equivalência entre o poder técnico e o direito de governar; para a afastar dos monopólios e impedir que domine os humanos. Esta tarefa é ética, técnica e ecológica “porque a IA é já um ambiente no qual estamos imersos e um poder com o qual temos de lidar”, lê-se na encíclica.

O Papa faz um apelo especial àqueles que desenvolvem as inteligências artificiais: “os programadores assumem um particular peso ético e espiritual, pois cada escolha feita no projeto expressa uma visão da humanidade, (…) com transparência, com responsabilidade em relação às comunidades envolvidas e com a atenção necessária em confirmar que quanto está a ser cultivado é efetivamente um bem”.

Fortes críticas ao trans-humanismo e pós-humanismo

“O trans-humanismo e o pós-humanismo podem ser comparados a um arquipélago de diferentes ilhas conceptuais, mas ligadas pelo mesmo mar de pressupostos: a centralidade da tecnologia e o sonho de transcender os limites da condição humana”. O texto refere que, de um modo geral, o trans-humanismo prevê um aperfeiçoamento do ser humano através das tecnologias (biomedicina, engenharia corporal, dispositivos, algoritmos), com a pretensão de aumentar o desempenho e a capacidade. O pós-humanismo ainda vai mais longe: critica o antropocentrismo e prevê uma forma híbrida entre os seres humanos, as máquinas e o ambiente, ao ponto de imaginar uma travessia de um limiar em que a humanidade se superará a si própria ao entrar num novo estádio evolutivo. “Mesmo quando estas hipóteses permanecem em grande parte especulativas, adquirem relevância porque moldam o imaginário coletivo e, consequentemente, orientam as escolhas sociais, económicas e políticas”, avisa o Papa.

"As conquistas da ciência e da tecnologia, divorciadas do progresso moral e social, acabam por se virar contra o homem"

“O ponto crítico, à luz da Doutrina Social da Igreja, não é o uso da tecnologia em si, mas a visão que a fundamenta: se os seres humanos são tratados como matéria a aperfeiçoar ou a transcender, torna-se mais fácil aceitar que alguns sejam considerados menos úteis, menos desejáveis, menos dignos. Em nome do progresso, pode-se até imaginar ‘sacrifícios necessários’ fazendo com que os mais vulneráveis paguem o preço de uma suposta otimização da espécie: de facto, as conquistas da ciência e da tecnologia, divorciadas do progresso moral e social, acabam por se virar contra o homem”.

Leão XIV esclarece que “magnífica, apesar de ferida, a humanidade não deve ser substituída nem superada". E que “a tecnologia pode aliviar o seu sofrimento e abrir-lhe novas possibilidades, mas não lhe deve negar aquilo que é verdadeiramente a sua própria natureza: a capacidade de se relacionar e de amar".

Perante a IA, a verdadeira escolha não é entre o entusiasmo e o medo, mas aplicá-la à lógica do poder ou ao serviço dos indivíduos e dos povos. Leão XIV refere que, no meio digital, a verdade deve ser expressa numa "ecologia da comunicação", para que a cultura gerada pela web não se torne um instrumento de "homologação e domínio", mas antes um espaço de amadurecimento da "liberdade interior e do pensamento crítico". O Papa sugere transparência na seleção de conteúdos, proteção de dados pessoais, jornalismo sério e uma nova consciência do uso "correto e crítico" da IA no conhecimento. A comunicação transparente e honesta é também exigida à Igreja, especialmente em casos de injustiça e abuso.

Novas formas de escravatura e novo colonialismo

A inteligência artificial gera novas formas de escravatura, relacionada com os que trabalham para extrair as "terras raras" necessárias à tecnologia, defende o Santo Padre.

“Uma parte significativa do funcionamento da economia digital assenta no trabalho silencioso de milhões de seres humanos, empregados em atividades pouco visíveis, mas essenciais: etiquetagem de dados, moderação de conteúdos – muitas vezes péssimos – e treino de modelos. Em muitos casos, são jovens, maioritariamente mulheres, que trabalham arduamente por uma remuneração mínima. A este esforço invisível junta-se o ainda mais brutal da extração dos recursos necessários à produção dos dispositivos e dos microprocessadores, que servem de suporte à IA. Nalgumas regiões do mundo, adolescentes e crianças trabalham em condições perigosas na trituração dos materiais donde se extraem as terras raras”, denuncia o Papa.

"Uma parte significativa do funcionamento da economia digital assenta no trabalho silencioso de milhões de seres humanos"

Além disso, “o colonialismo apresenta, nos nossos dias, um rosto inédito. Não domina apenas os corpos, mas apropria-se dos dados, transformando as vidas das pessoas em informações que podem ser exploradas. Inteiros territórios, sobretudo aqueles com menor relevância geopolítica e maior fragilidade estrutural, são atualmente atravessados por uma nova lógica de extração: a dos fluxos sanitários, perfis epidemiológicos, mapas genéticos e dados demográficos. São estas as novas ‘terras raras’ do poder”.

A Igreja renova a sua firme condenação a todas as formas de escravidão, tráfico e mercantilização de pessoas e reitera que “a omissão em reagir ou a tolerância" a estas "graves violações da dignidade humana" significa, na verdade, "tornar-se cúmplice".

Revolução digital e guerra justa

Leão XIV também relaciona a IA com a guerra. “A revolução digital está a mudar a gramática do conflito” e, sem uma abordagem ética, as decisões sobre a vida e a morte das pessoas serão cada vez mais impessoais, sendo o uso da força considerado uma “opção imediata e viável”. O Papa diz que “hoje, mais do que nunca, é importante reafirmar que foi superada a teoria da ‘guerra justa’, invocada com demasiada frequência para justificar qualquer guerra, mantendo-se o direito à legítima defesa entendida no sentido mais estrito”. E acrescenta: “Para enfrentar os conflitos, a humanidade dispõe de instrumentos muito mais eficazes e capazes de promover a vida humana, como o diálogo, a diplomacia e o perdão. O recurso à força, à violência e às armas testemunha uma pobreza relacional que tem sempre consequências desastrosas para as populações civis”.

“O colonialismo apresenta, nos nossos dias, um rosto inédito. Não domina apenas os corpos, mas apropria-se dos dados. São estas as novas ‘terras raras’ do poder”

Leão XIV lamenta o crescimento da indústria de armamento, a corrida às armas nucleares e o aparecimento de novos atores armados — incluindo jihadistas — que visam perpetuar o conflito como fonte de poder e lucro. Adverte ainda contra o uso de armas baseadas em inteligência artificial, pois "não existe nenhum algoritmo que possa tornar a guerra moralmente aceitável".

A Civilização do Amor

Os cristãos são chamados a responder a esta “cultura do poder” construindo "a civilização do amor" e Leão XIV indica alguns "caminhos de responsabilidade": desarmar as pessoas falando a verdade; construir a paz na justiça, abraçando a perspetiva das vítimas ao tomar uma posição, porque existem conflitos em que "não é correto permanecer neutro". Sublinha que os ataques contra civis, hospitais e infraestruturas ferem a própria humanidade e não podem ser relegados para análises abstratas. “Pelo contrário, devemos dar voz às vítimas para tomarmos consciência do abismo do mal contido na guerra e em todas as formas de violência”.

"Não existe nenhum algoritmo que possa tornar a guerra moralmente aceitável"

A encíclica exorta a cultivar "um realismo saudável" que procure caminhos para a paz que possam ser alcançados através de ações e não apenas de palavras. “Precisamos de nos educar para considerarmos o mundo digital como um novo continente a evangelizar, que exige missionários generosos e maduros na fé”. O Papa valoriza o trabalho diário e paciente dos adultos e educadores e refere que educar as novas gerações para acreditarem que a evolução tecnológica não segue um caminho inevitável, mas pode ser orientada pela responsabilidade pessoal e coletiva, “constitui um dos mais valiosos serviços ao bem comum”.

Por fim, o pontífice convida os fiéis a abraçar as novas tecnologias à luz do Evangelho, seguindo "um caminho sóbrio e exigente de vida cristã", para que, mesmo na era da IA, todos possam testemunhar "a beleza de uma humanidade magnífica habitada por Deus".