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Reveja aqui a apresentação da primeira encíclica do Papa Leão XIV

25 mai, 2026 - 10:20

O Papa Leão XIV apresenta a primeira encíclica de sua autoria, "Magnifica Humanitas", que aborda a proteção da pessoa humana na era da Inteligência Artificial. É a primeira vez que um Papa faz esta apresentação.

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A nova encíclica foi assinada a 15 de maio, no 135.º aniversário da promulgação da encíclica “Rerum Novarum”, do Papa Leão XIII, que inspirou o atual sucessor de Pedro à escolha do seu nome papal.

A encíclica "Magnifica Humanitas" é o segundo grande documento de Leão XIV, depois de "Dilexit te (Eu tenho-te amado)", a primeira Exortação Apostólica do seu pontificado, na qual concluiu o trabalho iniciado por Francisco (2013-2025).

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