Abusos. Sacerdote de Braga demitido do estado clerical

Um sacerdote de Braga foi demitido do estado clerical devido a abuso de menores. Em comunicado, a Arquidiocese de Braga torna pública a decisão canónica definitiva relativa ao padre Albino Fernando Meireles: "foi aplicada pena de demissão ao estado clerical , por decreto de 21 de abril", altura em que foi concluído o processo penal canónico.

Na sua nota, a arquidiocese adianta que "o processo incidiu sobre delitos contra o sexto mandamento cometidos contra menores e pessoas vulneráveis, em conformidade com a legislação canónica atualmente em vigor." E acrescenta que "a decisão foi tomada após análise dos factos, das provas recolhidas e da condenação no âmbito da justiça civil".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"A Arquidiocese de Braga reconhece a gravidade dos atos em causa e a profunda dor provocada às vítimas, às suas famílias, às comunidades cristãs e a todos os que legitimamente esperam da Igreja um testemunho coerente, seguro e responsável", sublinha.



A arquidiocese reafirma a sua "proximidade para com as vítimas de abuso" e "o compromisso de continuar a promover uma cultura de proteção, prevenção e transparência, colaborando com as autoridades civis e canónicas competentes". E garante que "a Igreja em Braga permanece empenhada em assegurar ambientes seguros, especialmente para menores e pessoas vulneráveis, assumindo com determinação os deveres de vigilância, formação e responsabilização que esta missão exige".

O comunicado termina com o apelo "a todos os que possam ter sido vítimas de qualquer espécie de abuso sexual em alguma paróquia ou instituição da Arquidiocese de Braga, e que ainda não deram voz ao seu silêncio, que contactem a Comissão de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis", e volta a disponibilizar os contactos relacionados com a denuncia deste tipo de crimes: braga@comissaodiocesana.pt ou 913 596 668. "Estamos disponíveis para escutar e acolher", garante a arquidiocese.

Albino Meireles — antigo responsável por três paróquias em Guimarães — tinha sido condenado em finais de 2025, a dois anos e dez meses de prisão com pena suspensa por ter abusado sexualmente de menores. A pena decretada pelo Tribunal de Matosinhos, em junho, haveria de ser confirmada pelo Tribunal da Relação, após recurso da defesa do arguido.

"Por respeito pelas vítimas e pela gravidade da matéria", a arquidiocese garante que "não fará comentários adicionais" para além da nota que acaba de publicar.