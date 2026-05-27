À revelia do Papa, Fraternidade São Pio X anuncia nomes dos futuros bispos

A Casa Geral da Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) anunciou os nomes dos quatro padres escolhidos para receber a consagração episcopal no próximo dia 1 de julho, em Econe, na Suíça.

Em comunicado, o Superior Geral da Fraternidade, o padre Davide Pagliarani, afirmou ter “a alegria de anunciar os nomes dos padres da Companhia que foram escolhidos para receber a consagração episcopal”.

Os sacerdotes escolhidos são: padre Pascal Schreiber, de nacionalidade suíça; padre Michael Goldade, cidadão norte-americano; padre Michel Poinsinet de Sivry, francês; e padre Marc Hanappier, também francês.

Segundo o comunicado, os processos relativos aos quatro sacerdotes foram apresentados ao Papa, acompanhados de “algumas explicações necessárias para a compreensão adequada desse processo, no contexto muito particular e excecional dessas consagrações episcopais”.

A Fraternidade São Pio X sublinha que estas consagrações “não decorrem de qualquer desejo de reivindicar poder de jurisdição, ou de estabelecer uma autoridade paralela na Igreja”.

O texto acrescenta ainda que a decisão “não constitui de forma alguma uma negação, recusa ou desafio ao poder supremo, pleno e imediato do Vigário de Cristo sobre a Igreja universal”.

A cerimónia prevista para 1 de julho terá, segundo o Generalato, o objetivo de assegurar “a administração dos sacramentos das Ordens Sagradas e da Confirmação, bem como a dos sacramentais reservados aos bispos, segundo o rito tradicional da Santa Igreja Romana e a fé de todos os tempos”.

No comunicado, a Fraternidade considera que o episcopado conferido aos quatro padres deve ser entendido “apenas como um serviço às almas e à Igreja, em meio a essa crise de fé sem precedentes”.

O texto termina com uma reafirmação da fidelidade à Igreja Católica: “Nossa vontade de servir à Santa Igreja Católica permanece inabalável, na consciência do dever imperativo de transmitir fiel e plenamente o que recebemos.”

Vaticano fala em “ato cismático”

O Vaticano reiterou recentemente que as ordenações episcopais anunciadas pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X, caso avancem, serão realizadas sem autorização do Papa e à margem da comunhão da Igreja Católica.

O prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o cardeal Víctor Manuel Fernández, afirmou que essas ordenações “não possuem mandato pontifício” e representam “um ato cismático”.

Numa declaração divulgada pelo Vaticano, o responsável recordava a carta apostólica Ecclesia Dei, de João Paulo II, onde se sublinha que “a adesão formal ao cisma constitui uma grave ofensa a Deus” e implica a excomunhão prevista pelo direito canónico.

Segundo o documento, a decisão da Fraternidade São Pio X traduz uma quebra da comunhão eclesial, uma vez que as ordenações episcopais previstas não têm o necessário consentimento do sucessor de Pedro.

O cardeal Víctor Manuel Fernández referia ainda que o Papa Leão XIV continua a acompanhar a situação com preocupação e oração.

“O Santo Padre continua nas suas orações a pedir ao Espírito Santo que ilumine os responsáveis da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, para que reconsiderem a gravíssima decisão que tomaram”, indicava a nota.

Fundada por Marcel Lefebvre, a Fraternidade mantém há vários anos uma relação difícil com a Santa Sé, sobretudo devido à contestação de algumas reformas e orientações saídas do Concílio Vaticano II.