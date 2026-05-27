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Papa não esquece Gaza: "O povo está verdadeiramente a sofrer" sem ajuda humanitária

27 mai, 2026 - 00:50 • Ricardo Vieira

Sobre os maus-tratos infligidos pelas forças israelitas aos ativistas da flotilha, Leão XIV apelou "ao respeito pelos direitos humanos de todas as pessoas”.

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O Papa Leão XIV lamentou esta terça-feira que a ajuda humanitária não esteja a chegar à população da Faixa de Gaza e apelou à reconstrução daquele território devastado pela guerra, na sequência da operação militar de Israel.

“Infelizmente, as pessoas em Gaza continuam sem receber ajuda humanitária”, disse o Pontífice, em declarações aos jornalistas em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma.

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Leão XIV apelou a “todas as autoridades a ajudar e acompanhar o povo de Gaza, bem como a contribuir para o início da reconstrução”.

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“O povo está verdadeiramente a sofrer”, os habitantes da Faixa de Gaza “continuam a sofrer imenso”, alertou o Papa.

Sobre os maus-tratos infligidos pelas forças israelitas aos ativistas da flotilha, o Santo Padre renovou “o apelo ao respeito pelos direitos humanos de todas as pessoas”.

Questionado pelos jornalistas sobre o significado de ativistas pacifistas desarmados serem recebidos com violência, Papa alertou para o perigo de o caso alimentar ainda mais o ódio.

“Estamos a provocar cada vez mais ódio (...) A violência não ajuda. De nenhum dos lados”, salientou.

Em vez de violência e ódio, Leão XIV defende a necessidade do regresso às negociações e de “procurar resolver os problemas através do diálogo”, sempre “respeitando os direitos humanos de todos”.

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