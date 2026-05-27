Papa testa primeiro Ferrari elétrico e senta-se ao volante do "Luce"

"Entramos? Quem se atreve a entrar? ", brincou, enquanto se sentava no lugar do condutor e recebia explicações técnicas do piloto Raffaele De Simone. Já de óculos colocados, o Papa parece ouvir atentamente as indicações em inglês do piloto, mas o vídeo do momento, partilhado pela marca, corta depois para imagens do veículo já em movimento, pelo que ficamos sem saber se Leão XIV se tornou ou não no primeiro Papa a conduzir um veículo .

"Este é o primeiro Ferrari de quatro portas?", questionou o Papa, mostrando os seus conhecimentos. Elkann responde: "O primeiro de cinco lugares." Perante a resposta, Leão XIV desafiou os presentes.

Na comitiva seguia o presidente da Ferrari, John Elkann, que acabou por ter de responder às questões de Leão XIV, que é um conhecido adepto da condução.

A equipa da marca italiana foi, esta terça-feira, até à residência de Leão XIV em Castel Gandolfo para mostrar a viatura e o Santo Padre não resistiu a fazer algumas perguntas e sentar-se ao volante.

A Ferrari lançou o seu primeiro carro totalmente elétrico e o novíssimo "Luce" já foi testado por um passageiro muito especial: o Papa.

Num documentário publicado pela Vatican News, os irmãos do Santo Padre já tinham confidenciado que Robert Francis Prevost era um verdadeiro "entusiasta dos carros". "Ele adora conduzir. Deve ser a coisa que mais lhe custa agora, não poder conduzir...", acrescentou um irmão agostiniano que com ele conviveu em Chicago.

Aliás, os conhecimentos de Prevost, na altura bispo, podem não se ficar só pela carroçaria: de acordo com outros sacerdotes e amigos, o missionário era o mais requisitado sempre que alguém precisava de ajuda mecânica durante a sua missão na comunidade agostiniana no Peru. "Quando se é missionário aprende-se a fazer um pouco de tudo, desde reparar aparelhos eletrónicos a arranjar carros", terá dito, a dada altura.

"Estou à espera de ver uma fotografia onde ele apareça a conduzir o Papamóvel", brincou outro irmão agostiniano.

Esta não é, de resto, a primeira vez que Leão XIV recebe a visita de uma empresa do ramo automóvel: a BMW também já visitou o Vaticano, em dezembro passado, para oferecer ao Papa o SUV xDrive60 M Sport. No entanto, não terá sido nessa altura que o cardeal fez o gosto ao pedal: as oferendas papais — incluindo carros — são normalmente leiloadas para custear obras de caridade. Aliás, e segundo recorda a publicação online religiosa Aleteia, foi esse o destino dado ao Lamborghini Huracan oferecido ao Papa Francisco, em 2017. Na altura, o carro de luxo foi leiloado por 715 mil euros.

Desta vez, no entanto, a Ferrari não ofereceu um automóvel, mas doou um volante do novo Luce (que significa "luz", em italiano) ao Sumo Pontífice.