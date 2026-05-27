- Noticiário das 7h
- 27 mai, 2026
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Entrevista Renascença
Presidente da CEP: "O Papa sempre manifestou o desejo de vir a Portugal"
27 mai, 2026 - 07:00 • Henrique Cunha , Ângela Roque
D. Virgílio Antunes considera "um bom augúrio" o convite oficial do Presidente da República para que o Papa visite Portugal em 2027. Em entrevista à Renascença, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa garante que a Igreja portuguesa "está preparada e está desejosa de receber o Santo Padre".
Falamos do Papa Leão, e ao convite da Igreja Portuguesa (para o Papa visitar Fátima) juntou-se nos últimos dias o convite oficial, por parte do Presidente da República, António José Seguro. Acredita que será possível em 2027 o Papa estar em Portugal?
Eu acredito. Acredito, não conheço a agenda do Santo Padre, evidentemente. Ele sempre manifestou o desejo de vir a Portugal, já antes destes convites terem seguido oficialmente. A Conferência Episcopal Portuguesa já dirigiu, como é sabido, o seu convite oficial dos Bispos da Igreja em Portugal. O Senhor Presidente da República tomou a mesma atitude.
É um belíssimo augúrio, evidentemente. Penso que a Igreja e a sociedade portuguesa em geral tem muito gosto em receber Leão XIV. Se não puder ser em 2027 - que é uma data significativa, tanto pelos 110 anos das aparições, a canonização de Francisco e Jacinta Marto, os 500 anos da Nunciatura (de Portugal no Vaticano) e do estabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e a Santa Sé -, que seja noutra altura. Mas, mesmo para além de todas estas datas, se não houvesse data nem efeméride nenhuma, para nós, com certeza, seria um gosto muito grande.
Está preparada e está desejosa de receber o Santo Padre, como aconteceu com os seus predecessores.
Papa em Portugal: "Para nós, seja qual for a ocasião, é boa, esperando que seja quanto antes".
Eu penso que muito boa. O senhor Núncio chegou cheio de entusiasmo, de dinamismo e tem feito esse trabalho de visitar as dioceses, de estar com os bispos, com os sacerdotes, com o povo de Deus, de conhecer um pouquinho a alma católica portuguesa nas suas manifestações mais significativas, como são algumas festividades, etc. Acho que isso é extremamente proveitoso para quem tem depois a responsabilidade, que lhe é atribuída pela Santa Sé, de dar continuidade a alguns processos, particularmente no que diz respeito à nomeação dos bispos, à consideração das relações entre Portugal e a Santa Sé, na transmissão daquilo que é o pensamento do Santo Padre à Igreja em Portugal, e também fazer eco daquilo que aqui se vive e que aqui se faz.
Também, com certeza, e ele estará - como já disse, aliás, numa entrevista - totalmente disponível para facilitar tudo aquilo que depender da sua pessoa e da sua relação.
Sim, com certeza. Nós sabemos que o Papa vem à Espanha agora, irá à França no próximo mês de setembro, e depois não sabemos. Para nós, seja qual for a ocasião, é boa, esperando que seja quanto antes.
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