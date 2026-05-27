Presidente da CEP: "O Papa sempre manifestou o desejo de vir a Portugal"

Falamos do Papa Leão, e ao convite da Igreja Portuguesa (para o Papa visitar Fátima) juntou-se nos últimos dias o convite oficial, por parte do Presidente da República, António José Seguro. Acredita que será possível em 2027 o Papa estar em Portugal?

Eu acredito. Acredito, não conheço a agenda do Santo Padre, evidentemente. Ele sempre manifestou o desejo de vir a Portugal, já antes destes convites terem seguido oficialmente. A Conferência Episcopal Portuguesa já dirigiu, como é sabido, o seu convite oficial dos Bispos da Igreja em Portugal. O Senhor Presidente da República tomou a mesma atitude.

É um bom augúrio?

É um belíssimo augúrio, evidentemente. Penso que a Igreja e a sociedade portuguesa em geral tem muito gosto em receber Leão XIV. Se não puder ser em 2027 - que é uma data significativa, tanto pelos 110 anos das aparições, a canonização de Francisco e Jacinta Marto, os 500 anos da Nunciatura (de Portugal no Vaticano) e do estabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e a Santa Sé -, que seja noutra altura. Mas, mesmo para além de todas estas datas, se não houvesse data nem efeméride nenhuma, para nós, com certeza, seria um gosto muito grande.

E a Igreja portuguesa está preparada para o receber?

Está preparada e está desejosa de receber o Santo Padre, como aconteceu com os seus predecessores.

Papa em Portugal: "Para nós, seja qual for a ocasião, é boa, esperando que seja quanto antes".

Falamos da Nunciatura, e o novo Núncio apostólico tem-se revelado interessado na realidade da Igreja em Portugal, e até julgo que está mais presente, inclusivé já visitou algumas dioceses. Como é que tem sido essa colaboração?

Eu penso que muito boa. O senhor Núncio chegou cheio de entusiasmo, de dinamismo e tem feito esse trabalho de visitar as dioceses, de estar com os bispos, com os sacerdotes, com o povo de Deus, de conhecer um pouquinho a alma católica portuguesa nas suas manifestações mais significativas, como são algumas festividades, etc. Acho que isso é extremamente proveitoso para quem tem depois a responsabilidade, que lhe é atribuída pela Santa Sé, de dar continuidade a alguns processos, particularmente no que diz respeito à nomeação dos bispos, à consideração das relações entre Portugal e a Santa Sé, na transmissão daquilo que é o pensamento do Santo Padre à Igreja em Portugal, e também fazer eco daquilo que aqui se vive e que aqui se faz.

Influenciar a sua visita a Portugal, eventualmente?

Também, com certeza, e ele estará - como já disse, aliás, numa entrevista - totalmente disponível para facilitar tudo aquilo que depender da sua pessoa e da sua relação.

Mas, também chamou a atenção para a agenda preenchida do Papa...

Sim, com certeza. Nós sabemos que o Papa vem à Espanha agora, irá à França no próximo mês de setembro, e depois não sabemos. Para nós, seja qual for a ocasião, é boa, esperando que seja quanto antes.