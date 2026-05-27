Sabia que os armazéns do Chiado já foram um convento?

José Manuel Pimenta, da Pastoral do Turismo do Patriarcado de Lisboa, é um dos responsáveis pelo programa Open Conventos, que abre esta quinta-feira. Do vasto programa de visitas guiadas e itinerários para conhecer o património cultural e religioso da cidade, destaca o percurso a pé pela zona do Chiado, que em tempos albergou inúmeros conventos. Um deles ficava onde hoje se situam os Armazéns do Chiado.

"Era o convento do Espírito Santo da Pedreira. A configuração, como estão dispostas as lojas dentro do centro comercial, respeitam aquilo que seria a antiga configuração dos claustros internos do convento", diz à Renascença.

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Este itinerário em particular, pelo Chiado, inclui a passagem por outros locais emblemáticos, que originalmente foram casas religiosas.

"É onde ainda permanecem vestígios dessa origem conventual, e vamos ver qual era o seu impacto na cidade e a relação entre eles, sendo todos de conventos de grande importância. Por exemplo, o convento da Trindade tinha uma implantação brutal a nível de espaço na cidade, o próprio convento do Carmo. Na Trindade, hoje, em grande parte daquilo que era o espaço do convento estão dois famosos restaurantes da cidade de Lisboa – o Bairro e a Cervejaria Trindade. O Convento do Carmo é, ao mesmo tempo, o quartel-general da GNR e o Museu Arqueológico, e o Convento do Espírito Santo tem o centro comercial", construído após o incêndio de 1988.

Esta visita pelo Chiado termina na zona onde existiu o grande Convento de São Francisco da cidade, "é onde hoje funciona a Faculdade das Belas Artes e o Museu Nacional de Arte Contemporânea". O original era bem maior, mas estes "são os dois espaços onde temos autorização para fazer a visita, e onde conseguimos ir ver alguns elementos que ainda se conservam da antiga estrutura primitiva conventual", explica.

Os itinerários reúnem grupos de 30 pessoas, sempre acompanhadas de um ou dois especialistas, e há sempre muitos interessados, como neste do Chiado, porque "em vez de se focar na apresentação profunda de um único convento, vamos fazer um percurso a pé pelos vários conventos que existiam nesta zona da cidade. Duas especialistas, a arquiteta Hélia Silva e a professora Raquel Henriques da Silva, que é uma das maiores especialistas em conventos, vão apresentar as características mais relevantes de cada um deles".

"Conexões e interligações" é o tema do Open Conventos 2026. "O que propomos é explorar precisamente estas dinâmicas da conexão, da interligação, que muitas vezes estes espaços estabelecem com outras entidades".

Open Conventos alarga-se a Porto e Évora



Mas, a edição deste ano tem uma novidade: pela primeira vez não vai realizar-se apenas em Lisboa. Estão previstos dois eventos, um no Porto e outro em Évora, o que acontece pela primeira vez.

"É uma das várias novidades deste ano, alargarmos o âmbito geográfico e aprofundarmos esta dimensão das parcerias. A nossa vontade principal era ampliar o olhar sobre este património conventual português, revelando as afinidades e as singularidades que existem, tentando também perceber estes diálogos que acontecem a nível dos contextos urbanos e históricos noutras zonas do país", refere José Manuel Pimenta.

Assim, "em Évora, no sábado, às 10h30, vai estar um grupo na sacristia da Igreja do Espírito Santo, e à mesma hora vai estar outro grupo na sacristia da Igreja de São Roque, aqui em Lisboa. O que os guias vão fazer é explicar a quem está em cada um destes locais separados a 200 quilómetros de distância, quais são as relações, as interligações, as conexões entre estes dois espaços".

Duas visitas presenciais feitas ao mesmo tempo em dois espaços diferentes, geograficamente afastados, mas historicamente interligados, porque "estes dois edifícios estavam ao cuidado da Companhia de Jesus, portanto há toda uma linguagem arquitetónica, decorativa, a nível também da espiritualidade nos dois espaços, que foram construídos, pensados, e que têm imensas conexões e interligações".

O programa do Open Conventos inclui uma série de visitas e itinerários, boa parte já esgotados. Porque a procura é muita, e há locais que não é fácil visitar nesta altura, devido ao grande afluxo de turistas, foi já decidido repetir ao longo do ano os eventos com mais procura, até para garantir a qualidade desta oferta cultural.

"Em todas as visitas que fazemos tentamos garantir que há qualidade, também de quem faz a visita guiada. E há espaços que, por exemplo, são difíceis de serem visitados nesta altura do ano. Mal termine esta edição do Open Conventos 26, a preparar já o Open Conventos 2027, vamos ter ao longo do ano um conjunto de iniciativas que iremos depois divulgar através do site oficial deste evento".

Organizada pela Pastoral do Turismo da diocese de Lisboa, Santa Casa e autarquia, esta edição do Open Conventos conta também com a parceria do Instituto de História de Arte da FCSH da Universidade Nova de Lisboa.

A uma semana de abrir, já tinham esgotado algumas visitas guiadas, nomeadamente ao Convento de São Pedro de Alcântara, em Lisboa, e alguns itinerários, como o que vai percorrer os Conventos do Chiado. Mas, podem consultar-se as vagas ainda disponíveis em www.quovadislisboa.com