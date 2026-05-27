"Um movimento de passagem, mas para sempre"

As Equipas Jovens de Nossa Senhora (EJNS) assinalam a 31 de maio os 50 anos do movimento, com uma iniciativa marcada para Santarém.

Maria Inês Serrazina, antiga responsável da espiritualidade das Equipas de Jovens de Nossa Senhora (EJNS), explica em à Renascença as especificidades do movimento que acompanha jovens numa fase "onde o nosso carácter acaba por ser formado".

"O que dizem os estatutos é que as Equipas são formadas por jovens entre os 16 e os 25", acrescenta.

O local das celebrações é a Quinta da Melhorada, em Santarém e vão decorrer entre as 12h00 e as 19h00, incluindo a celebração da eucaristia, que será presidida pelo cardeal D. José Tolentino de Mendonça, antigo padre assistente das EJNS. A celebração será concelebrada pelo bispo da diocese de Santarém, D. José Traquina, e pelos atuais e antigos padres assistentes.









Como é que surgiram as equipas de Jovens de Nossa Senhora em Portugal?

As equipas surgiram em Portugal há 50 anos, fruto de um desenvolvimento do movimento das equipas Nossa Senhora, das equipas de casais. Tinha nascido em França com os filhos de algumas equipas de casais, que tinham essa vontade de replicar nas suas idades aquilo que viam os pais ter e fazer, e aquele crescimento de fé acompanhada que viam em casa, e chegaram a Portugal um bocadinho com uma decorrência deste nascimento lá fora. Foram acompanhadas inicialmente muito pelo Padre João Seabra, que percebeu que já tendo cá também as equipas de casais, como acontecia nos outros países, havia uma necessidade, ou havia aqui um espaço em aberto a ser preenchido por este movimento que traz para os jovens aquilo que se vê os casais fazer, mas adaptado à sua realidade, de uma forma mais próxima, mais de passagem também, naturalmente pela idade em que as pessoas começam as suas equipas e depois também as acabam, e com o correr da vida e com o desenvolver das suas vocações.

As equipas são formadas sobretudo por jovens que devem respeitar umas determinadas idades, não é assim?

Sim. As equipas começam normalmente aos 16 anos. O que dizem os estatutos é que são formadas por jovens entre os 16 e os 25. E por isso mesmo dizemos também que é um movimento de passagem, porque acompanha aqui esta fase da juventude; são formadas por jovens divididos em equipas, por volta de 12, 14 jovens quando começam, depois ao longo dos anos naturalmente alguns vão saindo, outros vão entrando, o que já não é tão normal. Os Jovens são sempre acompanhados por um casal, que é o que faz aqui esta ligação às equipas de casais de onde vêm, mas também o que nos permite ter uma visão de uma passagem, mas que é uma passagem para sempre, porque aquilo que se ganha nestes anos depois fica connosco ao longo da vida, e em alguns setores tenta-se ainda que todas as equipas sejam acompanhadas por um padre, que é uma coisa que continua a acontecer, especialmente nos setores mais pequenos, que noutros sítios como Lisboa e Porto, onde o número de equipas já é muito, muito elevado, já não é possível, mas sim, sempre 12 a 14 jovens e um casal.

Depois dos 25, o que é que acontece?

Depois dos 25 acontece que ficam coisas ótimas, que nos dão muitas ferramentas para a vida, que nos dão amigos para a vida, que nos dão uma forma de estar diferente. Continuamos perto, continuamos a acompanhar o que se vai passando, mas a maior parte das vezes já sem equipa. O que acontece é que, naturalmente, entre pessoas que vão viver para fora, a maior parte das pessoas que começam a casar, as equipas acabam por desaparecer.

Quais são as principais atividades que realizam?

Nós costumamos dizer que as equipas, apesar de só reunirem uma vez por mês, conseguem dar-nos um mês completo de acompanhamento espiritual, porque todos os meses, em todos os setores, ou praticamente em todos, sendo este o modelo básico, com algumas derivações, temos uma reunião de equipa, que é feita nestas células pequeninas, e depois temos as atividades do setor, que passam normalmente por uma noite de oração, em que há a exposição do Santíssimo, há alguma oração acompanhada, cânticos, há um terço. As noites de oração, os terços e as reuniões de equipa são, assim, as três coisas grandes.

Depois, ao longo do ano, há sempre dois encontros de todo o movimento a nível nacional, tendo um deles o encontro nacional, que é sempre feito em Fátima, e que nos últimos anos tem reunido já perto de mil equipistas, e depois, entre setembro e dezembro, costuma-se fazer um encontro de formação, que inicialmente até era mais virado para os pilotos, que são duas figuras da equipa base que já têm uma equipa anteriormente, que vêm, no fundo, mostrar à nova equipa como é que tudo funciona. É um encontro inicialmente pensado especialmente para estas figuras, para a formação, porque acabam também por ser umas figuras que têm um peso considerável na formação das novas equipas e dos novos equipistas, e que, nos últimos anos, já se abriu a toda a gente. É um encontro mais virado para um tema específico, em que há formação doutrinal, e onde são sempre bons momentos de convívio e onde fica aquilo que eu dizia de, depois dos 25, não há equipas, mas há coisas boas que se levam das equipas e, isso sim, fica para sempre.



