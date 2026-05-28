Custos com habitação empurram cerca de um milhão de pessoas para a pobreza

A Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN) apresenta um documento temático que “demonstra que o mercado imobiliário anula o impacto dos salários e dos apoios públicos”. Depois de, inicialmente ,ter projetado a existência de 376 mil pessoas no limiar da pobreza, devido à pressão dos custos da habitação, a instituição corrige em alta os dados, apontando para cerca de um milhão de pessoas. Na sua correção, a EAPN recorre aos dados oficiais de 2024, em que a taxa de risco de pobreza afetava 16,6% da população portuguesa;, cerca de 1,761 mil pessoas. A EAPN sublinha que se fossem incluídos os custos com habitação para o cálculo da taxa de risco de pobreza — que oficialmente não são — a percentagem subiria para 27,6%, afetando aproximadamente mais um milhão de pessoas. Por isso, a instituição garante que “sem a sobrecarga financeira da casa, haveria menos um milhão de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza no país”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui A EAPN Portugal garante que “os custos com a habitação tornaram-se um dos principais motores de exclusão em Portugal”, anulando “o impacto protetor dos salários”. Estes dados estão refletidos no novo documento temático "Habitação e Pobreza", que a EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza apresenta esta quinta-feira, em Santarém, no seminário que marca o encerramento do Congresso Nacional “Diálogos sobre a Pobreza”, e que decorre na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico local,.

A EAPN Portugal sublinha, por outro lado, que o documento destaca também “o desalinhamento histórico entre a evolução dos preços imobiliários, que registaram um aumento de 17,6% no último ano, e os rendimentos reais das famílias portuguesas”. “A crise habitacional afeta de forma desproporcional as famílias com crianças, os jovens e a população idosa isolada”, pode ler-se numa nota enviada à Renascença. O presidente da Associação Nacional de Municípios, Pedro Pimpão, e a arquiteta Helena Roseta são dois dos convidados para analisar este impacto financeiro real e apontar caminhos para reformas urgentes nas políticas públicas urbanas. Na nota enviada à Renascença, a Rede Europeia adianta que “este e outros dados macroeconómicos vão estar em debate no seminário de encerramento do Congresso Nacional "Diálogos sobre a Pobreza", um evento que conta com a presença confirmada da secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa, do presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e de vários especialistas do setor.