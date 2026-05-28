"Vaticão"? Papa recebe visita de cão robot na Praça de São Pedro

Em paralelo, defendeu, igualmente, que o conhecimento e a tecnologia não podem estar concentrados nas mãos de poucos para não alimentar o já existente "fosso entre os incluídos e os excluídos da revolução digital" e pediu para que o uso de dados e tecnologias seja submetido ao escrutínio público "para que o critério não seja apenas o lucro".

A ironia não deve, certamente, ter escapado ao olhar atento do Papa que, dias antes, convidou o mundo a refletir sobre as questões éticas da utilização de IA . Em " Magnifica Humanitas ", Leão XIV defende que a tecnologia não é "um mal em si mesma", mas também "não é neutra" , assumindo a "face daqueles que a idealizam, financiam, regulam e utilizam". Por isso, pediu para que se construísse esta nova valência evolutiva "a partir do bem" para que permaneçamos humanos.

O "animal" de metal foi apresentado na Praça de São Pedro pelos alunos do Instituto Superior Enzo Ferrari , da cidade italiana de Susa, em Turim. Esta escola, garante a Vatican News, destaca-se pela "excelência na área da robótica educacional" e foram os próprios alunos a mostrarem ao Sumo Pontífice o projeto especial que desenvolveram em conjunto.

Na semana em que apresentou a sua primeira encíclica , dedicada à “salvaguarda da pessoa humana na era da Inteligência Artificial ", o Papa Leão XIV recebeu , no final da audiência geral de quarta-feira, um cão robot.

“A IA pode imitar e simular os humanos, mas não tem consciência moral, empatia, capacidade afetiva, relacional e espiritual. É, portanto, necessário abordar a IA com sobriedade e vigilância, mantendo a clareza sobre as responsabilidades em todas as suas etapas”, declarou o Papa, para quem a tecnologia "pode aliviar o sofrimento e abrir novas possibilidades, mas não deve negar aquilo que é verdadeiramente" a natureza humana: "a capacidade de se relacionar e de amar".

Parece ser neste último palco que se inclui o "vaticão" (como foi batizado por um internauta), o robot que conseguiu roubar sorrisos ao Santo Padre e aos alunos do Instituto Superior Enzo Ferrari que o comandavam.

Outra surpresa a envolver o nome Ferrari e o Papa aconteceu no dia anterior quando o Santo Padre recebeu a visita da marca italiana de automóveis com o mesmo nome na sua residência em Castel Gandolfo. O grupo foi até ao local para apresentar em primeira mão o seu primeiro carro totalmente elétrico e Leão XIV, conhecido adepto da condução, não se coibiu de se sentar ao volante por breves instantes.

"Este é o primeiro Ferrari de quatro portas?", questionou o Papa, mostrando os seus conhecimentos. Elkann responde: "O primeiro de cinco lugares." Perante a resposta, Leão XIV desafiou os presentes.

"Entramos? Quem se atreve a entrar?", brincou, enquanto se sentava no lugar do condutor e recebia explicações técnicas do piloto Raffaele De Simone. Já de óculos colocados, o Papa parece ouvir atentamente as indicações em inglês do piloto, mas o vídeo do momento, partilhado pela marca, corta depois para imagens do veículo já em movimento, pelo que ficamos sem saber se Leão XIV se tornou ou não no primeiro Papa a conduzir um veículo.