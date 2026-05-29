D. Rui Valério participa em jornada sobre paz e Eucaristia em Bragança

A Escola Secundária Emídio Garcia, em Bragança, recebe no próximo dia 10 de junho a V Jornada de Espiritualidade Eucarística, promovida pelas Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus Sacramentado. A iniciativa será dedicada ao tema “Eucaristia, Fonte da Paz” e contará com a participação de D. Rui Valério, patriarca de Lisboa.

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O encontro assinala o “44.º aniversário da Páscoa da Serva de Deus Irmã Maria de São João Evangelista”, Alzira da Conceição Sobrinho, figura ligada à espiritualidade eucarística da congregação. Segundo a organização, a religiosa viveu “profundamente marcada pela devoção a Jesus-Hóstia e pela procura da paz interior”.

Num contexto internacional marcado por guerras e instabilidade, os organizadores sublinham a necessidade de refletir sobre a paz como “dom de Cristo Ressuscitado e missão dos cristãos no mundo atual”. Em comunicado, destacam que, “num mundo em guerra, com noticiários a detonarem estilhaços na nossa esperança”, torna-se urgente redescobrir “uma paz desarmada e desarmante”, expressão frequentemente utilizada pelo Papa Leão XIV.

A principal intervenção da manhã estará a cargo de D. Rui Valério, antigo bispo das Forças Armadas e de Segurança e atual patriarca de Lisboa, que abordará o tema “A paz esteja convosco!”. O responsável católico tem defendido, em várias intervenções públicas, a importância da oração e da Eucaristia como caminhos de reconciliação e esperança, especialmente em cenários marcados pela guerra e pelo sofrimento humano.

O programa tem início às 9h30, com o acolhimento dos participantes e um momento de oração. Após a conferência da manhã, decorrerá um tempo de adoração eucarística na Catedral de Bragança.

Durante a tarde realiza-se um painel de reflexão moderado por Frei Hermano Filipe, OFMCap, centrado em diferentes perspetivas sobre a paz. Entre os temas em destaque estarão “São Francisco de Assis e a paz”, apresentado por Frei Hermínio Araújo, OFM; “Jesus-Hóstia, a paz de Alzira Sobrinho”, pela Irmã Conceição Borges; e ainda a reflexão “Dai-nos a paz!”, conduzida por Catarina Almeida.

A jornada termina com a celebração da Eucaristia, às 16h00, na Catedral, numa cerimónia que contará também com a presença de D. Nuno Almeida.

A participação na iniciativa é aberta a todos os interessados.