Santuário de Fátima une-se ao Papa Leão XIV no Rosário pela Paz

O Santuário de Fátima vai unir-se ao Papa Leão XIV na recitação Rosário pela paz, numa iniciativa que decorrerá este sábado, 30 de maio, e que envolverá diversos santuários marianos espalhados pelo mundo. A oração terá lugar na Capelinha das Aparições, às 18h00, meia hora mais cedo do que o habitual, para permitir a participação em simultâneo com o Santo Padre.

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Segundo uma nota do Dicastério para a Evangelização, a iniciativa surge num contexto internacional marcado por vários conflitos armados. “Neste momento histórico, marcado também por conflitos armados entre os diversos países, o Papa Leão XIV deseja expressar um gesto de proximidade a cada um deles, por meio da recitação da oração do Santo Rosário”, refere o organismo da Santa Sé.

A partir dos Jardins do Vaticano, junto à Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, o Papa presidirá à oração às 19h00 de Roma (18h00 em Portugal continental), enquanto os fiéis reunidos em Fátima e noutros locais acompanharão o momento de oração em comunhão espiritual.

Para assinalar esta participação mundial, o Rosário na Capelinha das Aparições será transmitido em direto através dos canais digitais do Santuário de Fátima, incluindo o YouTube e o Facebook.

A iniciativa contará igualmente com transmissão nos meios de comunicação do Vaticano. O portal Vatican News e os perfis oficiais da Santa Sé nas redes sociais irão difundir o momento de oração, integrando imagens dos diferentes santuários participantes, numa manifestação visível da universalidade da Igreja e da oração do Rosário.

Além de Fátima, já confirmaram a sua adesão vários santuários internacionais, entre os quais o Santuário da Mãe de Deus, na Ucrânia, o Santuário Internacional de Nossa Senhora da Paz e da Boa Viagem, nas Filipinas, o Santuário de Nossa Senhora Rainha da Paz, em Medjugorje, o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, em França, o Santuário de São Charbel Annaya, no Líbano, e o Santuário Pontifício da Santa Casa, em Loreto, Itália.

Em Roma, os fiéis poderão participar presencialmente mediante bilhetes gratuitos disponibilizados para a celebração. A organização prevê ainda a transmissão da oração através dos ecrãs instalados na Praça de São Pedro, permitindo que um maior número de peregrinos se associe à iniciativa.

O Dicastério para a Evangelização destaca que esta recitação mundial do Rosário pretende ser um forte sinal de comunhão e um apelo à paz, reunindo crentes de diferentes países numa mesma intenção de oração pelos povos afetados pela guerra e pela violência.