Crise na família é “uma das grandes feridas da sociedade contemporânea”, diz patriarca de Lisboa

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, considera que existe atualmente “uma profunda crise” na família, que descreve como “uma das grandes feridas da sociedade contemporânea".

Na homilia da missa deste sábado, na Festa da Família, que decorreu nas Caldas da Rainha, recordou “números” que “falam de forma impressionante” sobre o casamento.

“No ano 2000, celebraram-se no Patriarcado de Lisboa 7633 matrimónios. Em 2025 celebraram-se 2092. Não absolutizamos estatísticas, mas elas revelam um sintoma profundo: cresce o medo do compromisso, o receio da entrega definitiva, a dificuldade em assumir a doação da vida como caminho de felicidade”, afirmou.

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De acordo com o bispo de Lisboa, “esta crise nasce sobretudo de uma cultura marcada pelo descartável”. “O homem contemporâneo aprende facilmente a consumir, mas dificilmente aprende a permanecer. Aprende a experimentar, mas teme entregar-se. Aprende a reivindicar direitos, mas hesita perante a responsabilidade do amor fiel”, sublinhou o patriarca, que acrescentou, ainda, que “sem fidelidade não existe família”.