Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 30 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Rosário nos Jardins do Vaticano

Papa pede que "oiçam o clamor dos inocentes" e que a ameaça das bombas dê lugar à justiça

30 mai, 2026 - 19:16 • Aura Miguel

“A paz não é uma teoria a ser testada em laboratório, nem uma ilusão ingénua", disse Leão XIV durante o rosário nos Jardins do Vaticano.

A+ / A-

Rezar pela paz “é missão e profecia” e “todos podem fazer a sua parte”, disse na tarde deste sábado Leão XIV, nos jardins do Vaticano, após a recitação do terço pela paz.

“A paz não é uma teoria a ser testada em laboratório, nem uma ilusão ingénua, nem um negócio a ser gerido para proveito pessoal. Quando a paz é procurada com um coração sincero, torna-se um compromisso diário nas nossas vidas: brota da justiça e do amor, como uma harmonia que une indivíduos, famílias, comunidades e povos”, sublinhou o pontífice.

O Santo Padre pediu ainda que "oiçam o clamor dos inocentes" e que a ameaça das bombas dê lugar à justiça e à verdade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Papa não duvida que, mesmo neste tempo de tensão e conflito, “a paz torna-se possível quando estamos dispostos a ouvir o clamor daqueles que dela são privados: crianças inocentes, mães e pais angustiados, prisioneiros maltratados, refugiados, pessoas que sofrem de todas as idades. Todos eles têm uma única palavra nos lábios: paz!”

"O Papa acabou de excomungar a IA". Como a internet reagiu à encíclica para "desarmar" a inteligência artificial

redes sociais

"O Papa acabou de excomungar a IA". Como a internet reagiu à encíclica para "desarmar" a inteligência artificial

A encíclica 'Magnifica humanitas' teve eco muito a(...)

Numa transmissão em ligação direta com 19 Santuários e Igrejas em todo o mundo, incluindo o Santuário de Fátima, Leão XIV insistiu que a oração pode tornar-se missão e profecia: “não deve haver mais gritos de inocentes nas nossas cidades; ninguém terá de fugir de casa por causa da ameaça das bombas; a sede de poder e a violência verbal darão lugar à sede de justiça e de verdade”.

O Papa acrescentou que, para alcançar a paz, “todos podem e devem fazer a sua parte, começando por pequenas, mas importantes, ações, abstendo-se de toda a violência verbal ou física, no dia-a-dia e também nas redes sociais”. E lembrou que “a verdadeira paz começa num coração que ama; manifesta-se nos lábios que proferem palavras de reconciliação; reflete-se nos olhos que contemplam o mundo com mansidão e sabedoria. Esta é a verdadeira força, a força da verdade e do amor.”

Nesta oração pela paz, uniram-se, em direto com o Papa, os Santuários e Igrejas de Zarvanytsia (Ucrânia), Bagdad (Iraque), Aparecida (Brasil), Awali (Bahrein),

Antipolo (Filipinas), Elele (Nigeria), Czestochowa (Polonia), Loreto (Italia), Knock (Irlanda), Fatima (Portugal), Medjugorje (Bosnia-Hrzegovina), Cidade do México (México), Lourdes (França), Vilnius (Lituânia), Byblos (Líbano), Altötting (Alemanha), Washington (E.U.A.), Ahmadi (Kuwait) e Pompeia (Itália).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 30 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?