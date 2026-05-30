Papa pede que "oiçam o clamor dos inocentes" e que a ameaça das bombas dê lugar à justiça

Rezar pela paz “é missão e profecia” e “todos podem fazer a sua parte”, disse na tarde deste sábado Leão XIV, nos jardins do Vaticano, após a recitação do terço pela paz.

“A paz não é uma teoria a ser testada em laboratório, nem uma ilusão ingénua, nem um negócio a ser gerido para proveito pessoal. Quando a paz é procurada com um coração sincero, torna-se um compromisso diário nas nossas vidas: brota da justiça e do amor, como uma harmonia que une indivíduos, famílias, comunidades e povos”, sublinhou o pontífice.

O Santo Padre pediu ainda que "oiçam o clamor dos inocentes" e que a ameaça das bombas dê lugar à justiça e à verdade.

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O Papa não duvida que, mesmo neste tempo de tensão e conflito, “a paz torna-se possível quando estamos dispostos a ouvir o clamor daqueles que dela são privados: crianças inocentes, mães e pais angustiados, prisioneiros maltratados, refugiados, pessoas que sofrem de todas as idades. Todos eles têm uma única palavra nos lábios: paz!”