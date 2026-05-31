Leão XIV às Equipas de Jovens de Nossa Senhora: sejam “testemunhas credíveis do Evangelho, empenhados em amar a Igreja”

O Papa Leão XIV concedeu este domingo uma bênção apostólica às Equipas de Jovens de Nossa Senhora (ENJS), pelos 50 anos da sua fundação, na qual destaca a importância do movimento como “escola de formação do laicado católico, da qual saíram famílias comprometidas com a sua fé, vocações sacerdotais e religiosas”.

O texto da bênção foi lido pelo assistente nacional das ENJS, o padre Miguel Vasconcelos, no final da missa que assinalou o aniversário do movimento em Portugal e foi presidida pelo Cardeal D. José Tolentino Mendonça.

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“Estes 50 anos foram cheios de dinamismo missionário, vendo-se com nitidez o Espírito Santo a atuar de tantos modos, nas pessoas, nas comunidades”, lê-se no texto de Leão XIV.

Recordando o contexto de surgimento do movimento, quando o Venerável Padre Henri Caffarel começou a encontrar-se com alguns casais, o Papa lembra que “foi no mesmo ano em que eclodiu a II Guerra Mundial”.