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Benção Apostólica
Leão XIV às Equipas de Jovens de Nossa Senhora: sejam “testemunhas credíveis do Evangelho, empenhados em amar a Igreja”
31 mai, 2026 - 19:12 • Ana Catarina André
A propósito dos 50 anos do movimento, o Papa concedeu uma bênção apostólica em que lembra que “a sementeira da paz não escolhe os seus tempos” e que “é sempre uma expressão esperançosa da Graça de Deus”.
O Papa Leão XIV concedeu este domingo uma bênção apostólica às Equipas de Jovens de Nossa Senhora (ENJS), pelos 50 anos da sua fundação, na qual destaca a importância do movimento como “escola de formação do laicado católico, da qual saíram famílias comprometidas com a sua fé, vocações sacerdotais e religiosas”.
O texto da bênção foi lido pelo assistente nacional das ENJS, o padre Miguel Vasconcelos, no final da missa que assinalou o aniversário do movimento em Portugal e foi presidida pelo Cardeal D. José Tolentino Mendonça.
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“Estes 50 anos foram cheios de dinamismo missionário, vendo-se com nitidez o Espírito Santo a atuar de tantos modos, nas pessoas, nas comunidades”, lê-se no texto de Leão XIV.
Recordando o contexto de surgimento do movimento, quando o Venerável Padre Henri Caffarel começou a encontrar-se com alguns casais, o Papa lembra que “foi no mesmo ano em que eclodiu a II Guerra Mundial”.
“Que a Divina Sabedoria ilumine a consciência das autoridades”, pede Leão XIV
O Papa agradeceu, no final do Angelus, as orações (...)
“A sementeira da paz não escolhe os seus tempos: é sempre uma expressão esperançosa da Graça de Deus que todos somos chamados a levar por diante”, diz, acrescentando que, mais tarde, em 1976, nasceram, então, as Equipas de Jovens.
Ainda a propósito dos primeiros tempos do movimento, o Papa destaca “desde o princípio uma adesão numerosa e frutuosa em Portugal”.
“A maternal vizinhança de Fátima constituiu um alento suplementar para os jovens portugueses se aproximarem de Nossa Senhora”, constata, desejando, mais adiante, que os membros das Equipas de Jovens de Nossa Senhora sejam “testemunhas credíveis do Evangelho, empenhados em amar e fazer amar a Igreja, missionários no mundo universitário, no vasto campo do trabalho, na complexa ação cultural e social”.
No texto da bênção apostólica, lido este domingo diante de cerca de 700 pessoas, Leão XIV deixa, ainda, “um vivo encorajamento a prosseguir cultivando na vida a espiritualidade de Maria, ao conceder-lhes paternalmente a Bênção Apostólica”.
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