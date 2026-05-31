“Que a Divina Sabedoria ilumine a consciência das autoridades”, pede Leão XIV

O Papa agradeceu, no final do Angelus, as orações de todos os que, ao longo deste mês de maio, rezaram pela paz. A iniciativa culminou este sábado à tarde, com a recitação do terço, presidida por Leão XIV, nos jardins do Vaticano e em ligação direta com vários santuários no mundo, incluindo o de Fátima.

“Neste mês de maio, elevou-se de toda a Igreja uma invocação conjunta pela paz, especialmente através da oração do Santo Rosário, como uma cadeia ininterrupta que confia à intercessão da Virgem Maria os povos martirizados pela guerra”, disse esta manhã, na Praça de São Pedro. “Que a Divina Sabedoria ilumine a consciência daqueles que têm autoridade e oriente as suas decisões para a busca sincera de uma paz justa e duradoura”.

Sem Deus, envelhecemos cedo

Nas reflexões sobre a solenidade da Santíssima Trindade que a Igreja celebra este domingo, Leão XIV recordou que “a vida de Deus é maravilhosa e envolvente, traz paz ao nosso coração, muitas vezes tão inquieto, e faz-nos encontrar irmãos e irmãs na alegria do Espírito”.

O Papa sublinhou que a Trindade nos leva a amar tudo e todos, uma vez que cada criatura foi feita para a comunhão, a relação, o encontro. “E, por contraste, compreendemos por que razão as divisões, as polarizações e o desprezo pelas diversidades trazem ao mundo destruição, tristeza e aridez”. Por fim, acrescentou: “Quem não acolhe este Espírito, envelhece cedo, na lamentação; encontra-se sozinho, nunca tem o coração em festa. Hoje, porém, queridos irmãos e irmãs, é festa! A festa de Deus é a nossa festa”.