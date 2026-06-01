Diocese de Setúbal destina 50 mil euros da renúncia Quaresmal para vítimas do mau tempo

Numa mensagem enviada à Renascença, a diocese de Setúbal agradece “a todos quantos fizeram e entregaram as suas renúncias” para ajudar as vítimas do mau tempo deste inverno.

A diocese adianta que “foi entregue à Arquidiocese de Évora o valor de 25.000 euros resultante da Renúncia Quaresmal 2026 da Diocese de Setúbal para apoio à população de Alcácer do Sal atingida pelas intempéries”, e que “o mesmo à Cáritas Diocesana de Setúbal para apoio situações de necessidade decorrentes do mau tempo nomeadamente na Costa da Caparica, Trafaria e Monte”.

O bispo de Setúbal, o Cardeal D. Américo Aguiar agradece as renuncias e pede para que “Deus a todos abençoe e proteja sempre e Maria cuide”.

Recorde-se que, logo no auge das tempestades, no início de fevereiro, o bispo de Setúbal anunciou a ativação do Fundo de Emergência Diocesano e o envio de 10 mil euros para apoiar a população de Alcácer do Sal, duramente atingida pela recente calamidade.

