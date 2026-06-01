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Escolas católicas apresentam novo guia para reforçar a proteção de crianças e jovens

01 jun, 2026 - 10:19 • Olímpia Mairos

Documento desenvolvido no âmbito do projeto “Igreja Segura” é apresentado esta segunda-feira, Dia Mundial da Criança, e pretende reforçar práticas de proteção em todas as comunidades educativas.

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A Associação Portuguesa de Escolas Católicas (APEC) apresenta esta segunda-feira, Dia Mundial da Criança, o novo Guia para a Implementação de Sistemas Internos de Proteção e Cuidado (SIPC) em contextos educativos católicos, um documento que pretende reforçar a proteção e a segurança de crianças e jovens nas escolas católicas portuguesas.

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A apresentação pública decorrerá em formato online, a partir das 16h30, estando a participação aberta a todas as escolas católicas, comunidades educativas e restantes interessados.

Segundo a APEC, o novo manual surge no âmbito do projeto “Igreja Segura”, promovido pelo grupo VITA, que lançou à associação o desafio de elaborar um conjunto de orientações destinadas à proteção de crianças e jovens, incluindo aqueles com deficiência, em contexto escolar.

Este é um instrumento que pretende reforçar a segurança e a proteção de crianças e jovens nas escolas católicas portuguesas”, refere a associação em comunicado.

Para responder ao desafio, foi criado um grupo de trabalho que reuniu contributos de várias escolas católicas do país, permitindo a construção de um documento de referência adaptável à realidade de cada estabelecimento de ensino.

Constituímos um grupo de trabalho que reuniu contributos e partilhas de várias escolas católicas. Esta versão final, depois de várias tentativas, é por nós considerada um marco importante na consolidação de práticas de proteção e cuidado em ambiente educativo”, destaca a nota.

A APEC sublinha ainda o contributo de nove escolas e congregações religiosas que disponibilizaram manuais e outros recursos para a elaboração do guia, bem como o empenho do grupo de trabalho responsável pela sua concretização.

Apesar da apresentação do documento, a associação considera que o processo está longe de concluído. “Este manual deve agora ser levado a cada escola e adaptado à realidade e aos temas específicos relacionados com a salvaguarda de crianças e jovens em cada comunidade educativa”, assinala.

A organização considera que a publicação deste guia representa um passo significativo na consolidação de uma cultura de prevenção, proteção e cuidado nas instituições educativas católicas, incentivando a criação de mecanismos internos capazes de identificar situações de risco e de promover ambientes mais seguros para crianças e jovens.

O Guia para a Implementação de Sistemas Internos de Proteção e Cuidado em Contextos Educativos Católicos será disponibilizado a todas as escolas católicas e demais entidades educativas interessadas, constituindo uma ferramenta de apoio ao reforço das políticas de salvaguarda, prevenção e proteção em contexto escolar.

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