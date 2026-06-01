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Abusos na Igreja

Grupo Vita refuta queixa de associação de vítimas de abusos na Igreja

01 jun, 2026 - 00:36 • Catarina Magalhães, com redação

Perante as acusações de que as entrevistas conduzidas foram alegadamente excessivamente longas, abusivas e intrusivas, o Grupo Vita acredita que esta queixa "gera ruído e mal-estar entre vítimas e sobreviventes".

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A associação que representa as vítimas de abusos sexuais no contexto da Igreja apresentou uma queixa formal à Ordem dos Psicólogos contra Rute Agulhas, a coordenadora do Grupo Vita.

Entre as acusações, a associação alega que as entrevistas conduzidas às vitimas foram consideradas excessivamente longas, abusivas e intrusivas, gerando desconforto nas vítimas.

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Em comunicado, assinado por Rute Agulhas, o Grupo Vita descreve um "discurso público recentemente produzido, enviesado e distorcido" e que "gera ruído e mal-estar entre vítimas e sobreviventes".

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"Importa, antes de mais, esclarecer que não temos conhecimento de qualquer queixa apresentar à Ordem dos Psicólogos Portugueses, motivo pelo qual não nos pronunciamos sobre esse assunto, que desconhecemos por completo", esclarece o grupo.

Rute Agulha insiste não esteve presente na entrevista das vítimas da acusação, mas estiveram presentes médicos psiquiatras, membros da Equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis e outros elementos do Grupo Vita.

Segundo a coordenadora, o Grupo Vita trabalha "com seriedade, independência e responsabilidade, assegurando que todas as pessoas são tratadas com dignidade, respeito e verdade".

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No mesmo documento, relembra que o guião permitia que "cada pessoa relatasse a sua experiência com liberdade e ao seu próprio ritmo", respeitando as "situações traumáticas".

"Todas as entrevistas seguiram um guião semiestruturado, baseado nas boas práticas nacionais e internacionais para a avaliação do impacto psicológico em situações potencialmente traumáticas, bem como nas orientações éticas e deontológicas previstas pela ordem dos Psicólogos Portugueses."

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