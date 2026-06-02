600 jovens já se inscreveram para REJOICE 2026

O Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ) revela que a primeira fase de inscrições para o REJOICE 2026 encerrou com mais de 600 jovens registados, provenientes de 15 das 21 dioceses do país.

“O número, alcançado a dois meses da Jornada Nacional da Juventude, supera as expectativas da organização e confirma que o encontro se consolida como referência na pastoral juvenil em Portugal”, adianta o Departamento em nota enviada à Renascença.

O REJOICE realiza-se de 24 a 26 de julho em Lamego, cidade que acolherá jovens de diferentes dioceses, movimentos e comunidades para três dias de celebração, oração, música e convivência. O lema desta edição é retirado da carta de S. Paulo aos Romanos: “Nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo” (Rm 12,5).

De acordo com o Pe. Tiago Torres, diretor do Departamento Diocesano da Pastoral de Jovens de Lamego, “chegar a este número tão cedo é sinal de que há uma juventude que quer encontrar-se e caminhar junta. É motivo de genuína satisfação”,

O DNPJ lembra que “esta é a segunda edição do REJOICE, que nasceu na sequência da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e pretende manter vivo o dinamismo gerado por esse encontro, abrindo caminho para a JMJ Seul 2027”.

“Em 2025, muitos dos jovens participaram no Jubileu dos Jovens em Roma, e o REJOICE posiciona-se como o elo nacional entre essas experiências”, sublinha a Pastoral Juvenil.

O REJOICE é organizado pelo Departamento Diocesano da Pastoral de Jovens de Lamego e pelo Departamento Nacional da Pastoral Juvenil da Conferência Episcopal Portuguesa.

As inscrições continuam abertas no valor de 30 euros até 30 de junho e 35 euros de 1 a 15 de julho. E este valor inclui alojamento, refeições, kit de participante, seguro e acesso a todas as atividades.

As inscrições podem ser feitas em dnpj.balcaoeletronico.pt