Congresso europeu de catequese reúne especialistas em Bari para refletir sobre a paz e o diálogo

A cidade italiana de Bari acolhe, entre os dias 3 e 8 de junho, o Congresso da Equipa Europeia de Catequese, um encontro que junta responsáveis e especialistas de vários países para debater o contributo da catequese na promoção do diálogo, da convivência e da construção da paz.

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Sob o lema “Catequese para o Encontro e para a Paz – Reunir as diferenças”, o congresso propõe uma reflexão sobre os desafios da evangelização numa Europa cada vez mais marcada pela diversidade cultural, social e religiosa.

Portugal estará representado por uma delegação do Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC), integrada por Fernando Moita, diretor do SNEC e secretário da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé, pela irmã Arminda Faustino, coordenadora do Departamento da Catequese, por Isabel Oliveira, do Secretariado da Catequese do Porto, e pelos padres José Henrique Pedrosa, Tiago Neto e Luís Miguel Figueiredo Rodrigues.

De acordo com o Educris, ao longo de vários dias, os participantes irão aprofundar temas relacionados com o encontro entre culturas, os fundamentos teológicos da catequese e a sua missão na promoção da paz. O programa inclui conferências, momentos de partilha e apresentação de experiências concretas desenvolvidas em diferentes países europeus.

Entre os destaques está a sessão dedicada às práticas catequéticas que favorecem o diálogo e a inclusão. Portugal marcará presença através da intervenção do padre Luís Miguel Figueiredo Rodrigues, que apresentará uma experiência desenvolvida no contexto nacional.

O encontro assinala também os 75 anos da Equipa Europeia de Catequese, efeméride que será celebrada com testemunhos de antigos e atuais membros da organização, bem como com momentos de reflexão sobre o percurso e os desafios futuros da catequese na Europa.

Além da componente académica e pastoral, o congresso reserva espaço para a oração, a celebração da Eucaristia e o contacto com a realidade catequética local, reforçando a dimensão comunitária do encontro.

A iniciativa termina a 8 de junho, após uma semana dedicada à partilha de experiências e à procura de caminhos que permitam à catequese continuar a ser um instrumento de encontro, diálogo e promoção da paz entre os povos.