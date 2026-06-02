Papa nomeia uma mulher leiga para o Dicastério da Comunicação

O Papa Leão XIV nomeou Maria Montserrat Alvarado, até agora presidente e diretora de operações da EWTN News, como prefeita do Dicastério para a Comunicação.

A notícia foi divulgada esta terça-feira pela Santa Sé e a nova responsável assumirá funções a partir de 1 de novembro, sucedendo a Paolo Ruffini, nomeado pelo Papa Francisco em 2018.

Maria Montserrat Alvarado nasceu na Cidade do México e licenciou-se pela Florida International University e pela George Washington University. Entre 2009 e 2023, desempenhou vários cargos de liderança no Becket Fund for Religious Liberty. Desde 2023, exerce as funções de presidente e diretora de operações da EWTN News, a divisão de informação da Eternal Word Television Network, onde coordena plataformas internacionais de comunicação que produzem conteúdos em sete línguas para televisão, imprensa, rádio, meios digitais e redes sociais.

Com esta nomeação, Maria Montserrat Alvarado torna-se a primeira mulher leiga a liderar um Dicastério do Vaticano como prefeita.

Entre as suas responsabilidades estará a supervisão dos principais meios de comunicação da Santa Sé, incluindo o Vatican News, a Rádio Vaticano, o L’Osservatore Romano, a Vatican Media (serviços fotográficos, áudio e vídeo), a Sala de Imprensa da Santa Sé, a Editora Vaticana, a Imprensa Vaticana e a Filmoteca Vaticana.

Além das funções operacionais e tecnológicas, o Dicastério para a Comunicação tem também a missão de desenvolver os aspetos teológicos e pastorais da comunicação da Igreja, promovendo a evangelização através dos meios de comunicação social.

Num comunicado divulgado após a nomeação, Maria Montserrat Alvarado afirmou que "embora esta nomeação tenha sido inesperada, acolho-a com o sincero desejo de servir o Santo Padre no início do seu pontificado".

A nova prefeita agradeceu ainda a Paolo Ruffini pela liderança exercida nos últimos anos e manifestou a expectativa de prosseguir o trabalho desenvolvido, afirmando aguardar com esperança "a continuação do importante trabalho de fortalecimento do Dicastério, para que este possa continuar a servir a Igreja em Roma e noutros lugares, comunicando Cristo ao mundo".