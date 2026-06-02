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- 02 jun, 2026
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primeira Encíclica de Leão XIV
Pastoral Social do Porto debate “Magnifica Humanitas”
02 jun, 2026 - 08:33 • Henrique Cunha
O Secretariado Diocesano da Pastoral Social do Porto junta, no sábado, o bispo auxiliar D. Roberto Mariz e o professor Manuel Fontaine para debater a Encíclica do Papa Leão XIV.
O auditório de Vilar no Porto, acolhe sábado, entre as 10h30 e 12h00, uma conferência subordinada ao tema “Num mundo cada vez mais automatizado, frio e digital, permanecer humanos”.
A iniciativa do SDPS tem como mote a Encíclica “Magnifica Humanitas”, do Papa Leão XIV, dedicada à proteção da pessoa humana na era da inteligência artificial e pretende lançar a reflexão sobre os desafios éticos.
O encontro contará com a participação de D. Roberto Mariz, bispo auxiliar do Porto, e de Manuel Fontaine, professor da Universidade Católica Portuguesa.
“Num tempo marcado pela rapidez tecnológica e pela automatização das relações, esta conferência procura recordar a centralidade da dignidade humana, da proximidade, da compaixão e da responsabilidade ética, promovendo um espaço de diálogo aberto entre Igreja, sociedade e cultura contemporânea”, pode ler-se na nota informativa enviada à Renascença.
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