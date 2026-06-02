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Relação entre conflitos armados e meio ambiente preocupam Leão XIV

02 jun, 2026 - 12:49 • Aura Miguel

O Vaticano anunciou esta terça-feira que a Mensagem do Papa para este dia destaca a relação entre os conflitos armados e a degradação do meio ambiente.

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"Transformarão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em foices" (Is 2, 4) é o tema do próximo Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, que se celebra a 1 de setembro.

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O Vaticano anunciou esta terça-feira que a Mensagem do Papa para este dia destaca a relação entre os conflitos armados e a degradação do meio ambiente. “Essa degradação significa, por um lado, uma grave violação do nosso dever de cuidar da criação e, por outro, uma ameaça a longo prazo para a vida de centenas de milhões de pessoas.”

O comunicado acrescenta que “embora hoje se reconheça amplamente as múltiplas relações entre a guerra e os recursos naturais, tal perceção ainda não se traduziu na criação de instituições adequadas nem em decisões responsáveis que busquem evitar conflitos e resolver disputas por meios pacíficos”.

É por isso que o título deste ano, inspirado na visão de Isaías que profetiza a transformação de armas em instrumentos agrícolas, “é um convite explícito a colocar o desenvolvimento e a sustentabilidade acima da violência e da destruição”.

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