Adoração Eucarística Perpétua arranca em Braga com igreja aberta 24 horas por dia

A cidade de Braga vai passar a contar, a partir desta quarta-feira, 4 de junho, com um espaço de Adoração Eucarística Perpétua. A iniciativa terá lugar na Igreja de São João do Souto, situada no centro da cidade, onde o Santíssimo Sacramento ficará exposto para oração e adoração durante 24 horas por dia, sete dias por semana, ao longo de todo o ano.

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O início da Adoração Eucarística Perpétua coincide com a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo (Corpo de Deus). O Santíssimo Sacramento será exposto no final da tradicional procissão do Corpo de Deus, que parte da Sé de Braga às 18h.

A partir desse momento, a igreja permanecerá aberta de forma contínua para acolher todos os que desejem fazer um momento de oração silenciosa diante de Jesus presente na Eucaristia. A adoração decorrerá em silêncio, sendo interrompida apenas para a oração comunitária do Terço, às 9h30, e para a celebração da Missa às 10h, de segunda-feira a sábado.

Os responsáveis pela iniciativa explicam que o objetivo é proporcionar um espaço de recolhimento, oração e encontro espiritual no coração da cidade. Para ajudar quem procura acompanhamento religioso, haverá também horários regulares para atendimento espiritual e confissões. Um sacerdote estará disponível de segunda a sexta-feira, entre as 15h e as 16h, exceto à quarta-feira, e ainda às sextas-feiras e domingos, das 18h30 às 19h30.

A organização convida os fiéis a tornarem-se adoradores inscritos, comprometendo-se a dedicar uma hora por semana à oração diante do Santíssimo Sacramento. As inscrições podem ser feitas online através das redes sociais “@adoremus.braga”, por correio eletrónico ou através de fichas em papel disponíveis em vários locais da cidade, incluindo a Basílica dos Congregados, a Igreja de Santa Cruz, a Igreja de São José de São Lázaro, o Museu Pio XII e o Lar Conde de Agrolongo.

Os promotores esperam que esta nova presença permanente de adoração no centro da Arquidiocese de Braga seja uma forma simples e concreta de aproximar as pessoas de Cristo, resumindo a missão da iniciativa na expressão: “Levar Jesus a todos e todos a Jesus”.