Leão XIV incentiva procissões do Santíssimo na festa do Corpo de Deus

A propósito da solenidade do Corpo de Deus, que amanhã se celebra em muitos países, o Papa valorizou esta expressão da piedade eucarística popular que se manifesta em procissões pelas ruas com o Santíssimo Sacramento. “Encorajo a manter viva esta bela manifestação de testemunho público da fé”, disse esta manhã, na Praça de São Pedro.

“Que a participação nas procissões eucarísticas – sobretudo por parte das famílias, das crianças e dos jovens – seja um testemunho corajoso de fé e lembre a todos que Deus está presente no meio do seu povo e o acompanha na vida quotidiana”, apelou.

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A catequese da Audiência Geral foi dedicada à Liturgia, apresentada como caminho privilegiado para entrar no mistério de Deus e saborear a Sua presença em Cristo. “A solene simplicidade da Liturgia, feita de gestos e orações, leva-nos a experimentar uma lógica essencial de gratuidade, na qual a graça nos precede, para além da agitação mundana”, sublinhou o Papa, referindo-se ao documento conciliar Sacrosanctum Concilium.

O Pontífice explicou ainda que “através do rito sagrado, somos assim formados para a escuta da Palavra de Deus, para a ação de graças e a adoração, para a partilha fraterna e a comunhão eclesial”, destacando que a Liturgia ajuda os fiéis a descobrir que são “uma assembleia de muitos rostos, reunida pela mesma fé”.

Leão XIV observou que o ritual litúrgico, por vezes, pode parecer contrariar a tendência moderna para a espontaneidade, mas esclareceu que “a sua lógica não é a de restringir a liberdade a esquemas”. Pelo contrário, afirmou, “com a sobriedade solene dos seus ritmos, o rito interrompe as atividades frenéticas, reconduzindo-nos ao essencial”.

Na conclusão da catequese, o Papa deixou um apelo à valorização da beleza das celebrações litúrgicas: “Precisamos de nos deixar educar pelos ritos da liturgia, cuidando com delicadeza e sem arbitrariedade da beleza das nossas celebrações”.