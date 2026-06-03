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Papa Leão XIV

“Magnifica humanitas” apresentada na Feira do Livro de Lisboa

03 jun, 2026 - 14:29 • Henrique Cunha

O Patriarca D. Rui Valério vai apresentar a nova Encíclica do Papa Leão XIV na feira do livro de Lisboa. O evento previsto para segunda-feira contará também com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, Paulo Portas e António Barreto. De acordo com a página do patriarcado, a sessão vai decorrer no Auditório Lusíadas Saúde, no Parque Eduardo VII, com início previsto para as 4 da tarde.

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O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério vai apresentar a nova encíclica do Papa Leão XIV “Magnifica humanitas”, sobre a salvaguarda da pessoa humana na era da Inteligência Artificial (IA), na feira do livro de Lisboa, na segunda-feira, num evento previsto para as 16h00.

De acordo com a página do patriarcado de Lisboa, a iniciativa vai reunir “várias personalidades para refletir sobre os desafios contemporâneos relacionados com a dignidade da pessoa humana, especialmente no contexto do desenvolvimento da Inteligência Artificial”.

“Além do Patriarca de Lisboa, vão participar na apresentação o antigo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, bem como o comentador e antigo ministro Paulo Portas e o sociólogo António Barreto, proporcionando uma abordagem multidisciplinar ao tema”, pode ler-se na publicação.

O patriarcado refere que a nova encíclica do Papa Leão XIV “sobre a salvaguarda da pessoa humana na era da Inteligência Artificial, é um apelo universal à consciência moral da humanidade”, que convida “crentes e não crentes a redescobrir a centralidade da pessoa humana, o valor da fraternidade e a urgência de uma ética capaz de orientar o futuro da civilização digital”.

A iniciativa é promovida pelo Patriarcado de Lisboa em parceria com a Paulinas Editora, no contexto da feira do livro de lisboa, que decorre no Parque Eduardo VII, até dia 14 de junho.

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  • 03 jun, 2026
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