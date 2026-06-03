Núncio Apostólico preside a celebração de Corpo de Deus na Madeira

A página da Diocese do Funchal publica uma carta assinada pelo Vigário-Geral, cónego Marcos Gonçalves com um convite à participação, mobilização e divulgação das “diversas atividades pastorais que terão lugar na celebração do Corpo de Deus, a realizar-se no Largo do Colégio, no dia 4 de junho de 2026”.

A carta revela que “este ano, a Santa Missa será presidida pelo novo Núncio Apostólico em Portugal, Sua Excelência Reverendíssima o Arcebispo D. Andrés Carrascosa Coso”.

A Diocese convida “todos os leigos das nossas paróquias a participar nesta celebração, de modo especial os irmãos e irmãs das Confrarias, as saloias e os grupos das Visitas Pascais com as bandeiras do Espírito Santo”.

A presença do Núncio Apostólico em Portugal, na Madeira inclui passagens pelo Mosteiro de Santo António do Lombo dos Aguiares, pela Casa de Saúde São João de Deus e ainda pelo Mosteiro da Caldeira. D. Andrés vai também manter contacto com algumas das realidades sociais e pastorais da diocese do Funchal.

Na quinta-feira, o Núncio Apostólico preside à Eucaristia na Catedral do Funchal, preside à celebração da Solenidade do Corpo de Deus, às 18h00, na Praça do Colégio, seguindo-se a tradicional procissão eucarística até à Sé do Funchal.

No dia seguinte, celebra eucaristia na catedral, reunindo de seguida com os religiosos e religiosas da Diocese.

No último dia da visita, sábado, a partir das 10h30, o Núncio Apostólico em Portugal, participa na reunião do Conselho Diocesano de Pastoral na Cúria Diocesana.