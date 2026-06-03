Papa pede aos fiéis que rezem "pelos valores do desporto"

O Papa pede, esta terça-feira, aos fiéis para, no mês de junho, rezarem "pelos valores do desporto", para que todo o desporto promova paz, fraternidade e comunicação.

A poucos dias do arranque do Mundial 2026, no México, Estados Unidos e Canadá, Leão XIV agradece a Deus "a dádiva do desporto" e das "amizades nascidas em campo, a alegria de jogar em equipa".

"Na vida, como no jogo, ninguém é salvo sozinho. Precisamos os outros para crescer, para aprender o respeito, para superar os nossos limites e celebrar juntos as vitórias que alcançamos", diz o Papa.

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O Santo Padre pede a Deus "que o desporto seja sempre uma escola de fraternidade, não de rivalidade vazia", além de "um espaço de encontro, não de exclusão", e "um caminho para a paz, não para a violência".

"Que aqueles que jogam, treinam ou festejam encontrem no desporto uma linguagem universal que une culturas e pessoas, e que semeia o respeito, a solidariedade e o crescimento pessoal", apela.

Leão XIV termina a sua oração a apelar para que o desporto seja uma parábola da vida e que todos saibamos "viver com humildade na derrota e com gratidão na vitória".