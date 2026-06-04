Grupo Vita vai ao Vaticano pedir mais transparência no arquivamento de denúncias de abusos

O Grupo Vita vai estar este mês no Vaticano onde vai demonstrar a sua preocupação com o arquivamento de alguns casos de abusos sexuais na Igreja Católica e, ao mesmo tempo, pedir mais transparência quando a decisão é essa.

A coordenadora, Rute Agulhas, diz mesmo que há alguns casos que não trazem fundamentação, tornando-se difícil gerir a frustração das vítimas. “São processos que, aqui em Portugal, tudo levava a crer que não haveria um arquivamento”, e que “vêm arquivados de Roma”. Por isso, vão pedir "rigor e clareza".

Os cinco membros do Grupo Vita vão participar de 16 a 18 de junho, em Roma, na Internacional Safeguarding Conference, um encontro internacional dedicado à prevenção da violência e dos abusos na Igreja, organizado pelo padre jesuíta Hans Zollner, que integrou a Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores (Tutela Minorum) de 2014 a 2023.

Rute Agulhas revela à Renascença que, à margem do evento, já tem uma reunião agendada para dia 18 com a Tutela Minorum.

A ideia é levar à “Tutela Minorum um conhecimento mais claro e atualizado do que está a ser feito em Portugal”. Além disso, pretende também “falar das dificuldades e desafios” do processo e manifestar “preocupação pelo arquivamento de alguns casos”.

“Sabemos que, de facto, não é a Tutela Minorum que toma decisões sobre processos concretos, e sim o Dicastério para a Doutrina da Fé, mas queremos levar também à Tutela Minorum um conjunto de preocupações relacionadas com alguns casos concretos, que têm vindo a ser naturalmente expostos ao Dicastério, como está previsto, e que muitas vezes terminam numa decisão de arquivamento, sendo que, de uma maneira geral, essas decisões de arquivamento não nos trazem fundamentação, essa fundamentação é omissa”, descreve a coordenadora.

“Mais rigor e clareza” nos arquivamentos



Rute Agulhas diz pretender “mais rigor e clareza” na avaliação desses processos que acabam arquivados pelo Dicastério para a Doutrina da Fé. “São processos que, aqui em Portugal, tudo levava a crer que não haveria um arquivamento”, e que depois “vêm arquivados de Roma.”

“Portanto, queríamos pedir também mais transparência, mais rigor também, mais clareza na avaliação dos processos e também na devolução de informação, porque é difícil gerir a frustração de muitas vítimas e sobreviventes, que não conseguem compreender esses arquivamentos”, acrescenta.