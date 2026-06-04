Milhares na Procissão do Corpo de Deus: "É a afirmação pública da nossa fé"

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“O Corpo de Deus somos nós e é um mistério tão grande que não pode ficar dentro das portas da Igreja. Tem de sair à rua”, exclama um jovem na casa dos 25 anos que participa com a mulher nesta procissão. São dois entre tantos que encheram as ruas da baixa lisboeta, entre as 17h00 e as 18h30. A hora indicada e cumprida para a tradicional Procissão do Corpo de Deus, que terminou com a bênção, como sempre, junto à Sé da capital. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“É bom partilhar a alegria da nossa fé e acho que é um momento bom de união da Igreja, de juntar a diversidade da nossa Igreja e de podermos caminhar e trazer Jesus à rua”, assinala uma outra jovem.

Mais à frente, um outro sublinha que a procissão “é, primeiro, um bom sítio para rezar, mas também um percurso bonito pela cidade”. Ao lado está o pai: “Acho que é importante dar testemunho público da nossa fé”. O percurso deste ano foi alargado, com passagens pela Praça do Município, onde está a Câmara Municipal, e pelo Terreiro do Paço.

“Já há muito tempo que vinha falando disto e o patriarca este ano especificamente pediu que a procissão alargasse um bocadinho o seu percurso, para poder visitar um bocadinho mais o centro da nossa cidade”, refere Pedro Correia de Oliveira, um dos responsáveis pela organização. “É a afirmação pública da nossa fé. É bom que os católicos venham para a rua dizer que estão presentes e que devem viver a sua fé sem qualquer problema e até com orgulho”, resume um homem que segue neste andar com a mulher e também com uma amiga. “É importante para mostrarmos o amor que Jesus tem por nós”, dizem ainda.