Qual é a origem e o significado da Solenidade do Corpo de Deus?

Esta quinta-feira, a Igreja celebra a Solenidade do Corpo de Deus. Uma celebração com origem na Idade Média que, segundo D. José Cordeiro, presidente da Comissão Episcopal de Liturgia e Espiritualidade, pretende sublinhar a centralidade da Eucaristia na Igreja.

Em declarações à Renascença, o arcebispo de Braga começa por esclarecer que “esta solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, comumente chamada como Corpo de Deus, numa expressão bela da língua portuguesa, nasce no segundo milénio, no século XIII”, e hoje “tem a sua atualidade como sendo esta referencialidade na centralidade da Eucaristia na vida da Igreja”.

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Nestas declarações à Renascença, D. José Cordeiro sublinha o facto de o Papa Leão XIV na sua encíclica "Magnifica humanitas", também dedicar alguns números a uma referência à espiritualidade litúrgica.

“É muito relevante que o Papa Leão XIV, nesta magnífica encíclica, “Magnifica humanitas”, reserve também, nos últimos números, uma referência explícita a convocar-nos a uma espiritualidade litúrgica, porque a Eucaristia é a fonte, é o centro, é o cume de toda a vida cristã”, refere.

“E também, na complexidade do tempo em que vivemos, esta magnífica humanidade encontra ali a sua expressão maior, para que o adorar seja mais do que um simples gesto, mas comprometa a vida toda naquilo que podemos chamar, como chamou também o Papa Francisco, a Ecologia Integral e Integrada, mas que parte desta vitalidade maior que é a Eucaristia, o mesmo é dizer, a centralidade de Jesus Cristo na vida da Igreja e como luz do mundo”, acrescenta o arcebispo de Braga e presidente da Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade.

A solenidade do Corpo de Deus foi instituída pelo Papa Urbano IV, em 1264. E Portugal foi um dos primeiros países a aderir. Em Lisboa, já se fazia a procissão do Corpo de Deus no reinado de D. João I (1385-1433).

Esta quinta-feira, o patriarca D. Rui Valério preside à habitual procissão, que este ano tem um novo trajeto, ao incluir agora a Praça do Município, a Rua do Arsenal e a Praça do Comércio (Terreiro do Paço). A procissão está marcada para as 17h00.

No Porto, a procissão do Corpo de Deus, presidida por D. Manuel Linda, começará logo após a oração de vésperas prevista para as 16h30.