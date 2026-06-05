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Papa vai reunir-se com vítimas de abusos sexuais durante visita a Espanha
05 jun, 2026 - 20:47 • Redação
Papa vai encontrar-se com sobreviventes de abusos sexuais cometidos por membros do clero católico durante a visita a Espanha. Vaticano confirmou o encontro esta sexta-feira.
O Vaticano anunciou esta sexta-feira que o Papa Leão XIV irá encontrar-se com sobreviventes de abusos sexuais cometidos por membros do clero católico durante a visita a Espanha e às Ilhas Canárias.
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Segundo uma nota divulgada pela Santa Sé, informações adicionais sobre o encontro apenas serão tornadas públicas depois da sua realização, com o objetivo de salvaguardar a privacidade dos participantes.
Leão XIV, o primeiro papa norte-americano, parte este sábado para uma deslocação de uma semana a Espanha e às Canárias.
A possibilidade de uma reunião com sobreviventes de abusos sexuais tinha sido avançada nos últimos dias por vários órgãos de comunicação social.
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