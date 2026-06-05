Dez anos separam Tiago, com 33, e João Paulo, de 23. Esta sexta-feira, ambos partem rumo a Madrid, de carro, para poder estar junto do Papa Leão XIV que visita o país vizinho a tão poucas horas de distância. Lá vão, até domingo, munidos de uma alegria e expetativa imensa, com amigos que fizeram em dois movimentos da Igreja: Opus Dei e Schoenstatt.

“Uma visita express, mas vale muito a pena”, conta Tiago. Segue para a capital espanhola numa carrinha de oito lugares cedida pela Opus Dei e fica a dormir com o grupo numa paróquia madrilena. “Segunda já estou a trabalhar, mas não interessa. O descanso consegue-se sempre. Descansado em Deus estamos sempre descansados”, sublinha. E, ciente da multidão que irá encontrar, acrescenta: “Era importante ver o Papa, mas se não o vir, já ouvir ou vê-lo através de um ecrã já faz toda a diferença. Saber que está lá a cabeça da Igreja já faz toda a diferença, mesmo que o não o veja”.

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Com Leão XIV, Tiago partilha uma particularidade da qual muito se orgulha entre risos: são ambos formados em Matemática. Além de tal “afinidade”, Robert Prevost tem, diz, “despertado muita esta curiosidade nos jovens e na malta nova de querer ir ter com o Papa e onde o Papa está segui-lo”. Descreve um “pontificado muito cristocêntrico”, com “tudo o que faz centrado em Cristo” e com essa enorme capacidade de atração juvenil. “Para quem diz que a Igreja não atrai a juventude, peço desculpa, mas isso não é verdade”.

Um dos temas que garante aproximação referidos por Tiago é a Encíclica publicada por estes dias sobre Inteligência Artificial, a Magnifica humanitas. O mesmo tópico é abordado por João Paulo, estudante de mestrado em Engenharia Informática e que trabalha também como bolseiro na Reitoria da Universidade de Lisboa. De Leão XIV salienta a capacidade que tem demonstrado nos discursos. “Sobretudo muita coerência. Gosto muito que o diálogo seja sempre sobre paz”, reforça.

“Tem conseguido dar muita continuidade ao discurso do Papa Francisco em tempos particularmente difíceis, com a guerra. Continua a manter uma mensagem muito positiva, de acordo, acho, precisamente com o que Jesus quereria”. E continua, garante João Paulo, “a ter esta juventude papal”, tocando em assuntos “modernos” como a já referida Encíclica sobre os avanços tecnológicos que têm avançado quilómetros nos últimos anos.

A ida a Espanha foi para João Paulo “muito espontânea”. “Tive uns amigos que me disseram que iam ver o Papa no fim de semana, com o grupo de Schoenstatt, do qual faço parte há alguns anos e não tendo nada para fazer nesse fim-de-semana achei excelente oportunidade e organizei-me para lá ir”, conta.

“Aproveitar esta oportunidade, já que o Papa está aqui tão perto”, parece ser o mote desta deslocação onde o movimento schoenstattiano de Lisboa se encontra com o espanhol. Os cerca de 30 portugueses ficam a dormir em dois santuários do movimento em Madrid, seguindo para lá organizados entre carros repletos. “Organizámos boleias. Nos carros cheios não podemos sequer levar colchões tripartidos, porque não há espaço na bagageira. Vamos como conseguirmos. Para voltar ainda não sei se volto de autocarro ou de boleia”, ri-se.

Leão XIV passa por Madrid, Barcelona e pelas Canárias no espaço de uma semana. Pelo menos na capital espanhola, pode contar este fim de semana com presença portuguesa.