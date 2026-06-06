Cerca de 600 mil pessoas em celebração no centro de Madrid. Reveja o encontro do Papa com os jovens

Depois de visitar o projeto social ‘Cedia 24 Horas’, em Madrid, onde alertou para o risco de substituir o Evangelho por ideologias políticas na prática da caridade, o Papa presidiu, ao final da tarde, a uma Vigília de Oração com os Jovens na Plaza de Lima, um dos momentos mais aguardados da sua visita apostólica a Espanha.

A celebração reuniu milhares de jovens de vários países, num ambiente de festa, oração e recolhimento, marcado por testemunhos de fé, momentos musicais e mensagens de esperança dirigidas às novas gerações.

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Leão XIV desafiou os jovens a serem protagonistas da mudança na sociedade, começando pelas realidades do dia a dia, na família, na universidade e no trabalho. O Papa destacou ainda a importância de testemunhar Cristo também no mundo digital e incentivou os mais novos a não cederem à indiferença, ao conformismo ou à mentira.

Reconhecendo as dificuldades em escutar a voz de Deus no mundo atual, Leão XIV apelou à oração e pediu aos jovens que fossem “sal da terra e luz do mundo”, capazes de transformar a sociedade através dos valores do Evangelho.

Na conclusão do encontro, deixou-lhes uma missão simples e exigente: serem verdadeiramente humanos, pessoas íntegras, comprometidas com a justiça, a honestidade e o respeito pelo próximo.