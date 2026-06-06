Cerca de 600 mil pessoas em celebração no centro de Madrid. Reveja o encontro do Papa com os jovens

O Papa Leão XIV presidiu este sábado à Vigília de Oração com os Jovens na Plaza de Lima, um dos momentos mais aguardados da sua visita apostólica. Milhares de jovens de vários países participaram na celebração marcada pela oração, testemunhos de fé e mensagens de esperança.

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06 jun, 2026 - 19:30 • Olímpia Mairos

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Depois de visitar o projeto social ‘Cedia 24 Horas’, em Madrid, onde alertou para o risco de substituir o Evangelho por ideologias políticas na prática da caridade, o Papa presidiu, ao final da tarde, a uma Vigília de Oração com os Jovens na Plaza de Lima, um dos momentos mais aguardados da sua visita apostólica a Espanha.

A celebração reuniu milhares de jovens de vários países, num ambiente de festa, oração e recolhimento, marcado por testemunhos de fé, momentos musicais e mensagens de esperança dirigidas às novas gerações.

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Leão XIV desafiou os jovens a serem protagonistas da mudança na sociedade, começando pelas realidades do dia a dia, na família, na universidade e no trabalho. O Papa destacou ainda a importância de testemunhar Cristo também no mundo digital e incentivou os mais novos a não cederem à indiferença, ao conformismo ou à mentira.

Reconhecendo as dificuldades em escutar a voz de Deus no mundo atual, Leão XIV apelou à oração e pediu aos jovens que fossem “sal da terra e luz do mundo”, capazes de transformar a sociedade através dos valores do Evangelho.

Na conclusão do encontro, deixou-lhes uma missão simples e exigente: serem verdadeiramente humanos, pessoas íntegras, comprometidas com a justiça, a honestidade e o respeito pelo próximo.

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