Leão XIV aos jovens: “Sede vós mesmos centelha de uma nova humanidade”

Num animado encontro com milhares de jovens, na Plaza Lima, o Papa respondeu esta noite a algumas perguntas colocadas pelos mais novos e pediu-lhes protagonismo. “Sois chamados a dar uma nova direção à sociedade, tornando-vos protagonistas da mudança a partir dos vossos laços quotidianos, daquilo que viveis na família, na universidade e no trabalho”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em clima de festa, Leão XIV acrescentou: “Ao ver-vos, queridos jovens, cheios deste entusiasmo motivado pela fé, entusiasma-me pensar na vossa capacidade de testemunhar Cristo no mundo, incluindo na realidade digital, para comunicar os valores e a beleza do Evangelho”.

Leão XIV sabe que, no atual contexto, não é fácil fazer silêncio e reconhecer a voz de Deus. Por isso, recomendou a oração e convidou-os a serem, juntos, sal da terra e luz do mundo. “Para viver assim, é necessário, antes de mais nada, interpretar a sociedade atual, vivendo com sabedoria, para depois poder transformá-la como testemunhas do Evangelho», disse. «Perante o vazio da indiferença e do conformismo, perante a violência da guerra e da mentira, sede vós mesmos centelha de uma nova humanidade”.

E, em jeito de conclusão, confiou aos jovens uma missão: “Que sejais humanos. Sim, sede humanos! Homens e mulheres de carne e osso. Não aparências, mas rostos fiáveis. Pessoas que procuram a justiça porque têm fome dela, como do pão de cada dia. Pessoas que desejam uma vida honesta e reta, porque fazem de bom grado aos outros o que gostariam que os outros lhes fizessem”.

No final das palavras do Papa, houve um tempo de adoração eucarística, e Leão XIV despediu-se com a bênção final.

Segundo as autoridades espanholas, participaram no encontro com o Papa cerca de 600 mil jovens.