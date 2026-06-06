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- 06 jun, 2026
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Visita a Espanha
Leão XIV: Os abusos sexuais na Igreja “continuam a ser uma ferida aberta”
06 jun, 2026 - 12:06 • Aura Miguel
Aos jornalistas na chegada a Espanha, o Papa falou ainda da Guerra na Ucrânia e das preferências clubísticas no futebol.
Na habitual saudação aos jornalistas, a bordo do avião, Leão XIV confirmou que se vai encontrar algumas vítimas de abusos em Espanha, concluindo que “continua a ser uma ferida aberta”.
O Papa mostrou-se contente por realizar esta visita apostólica. “Que seja uma oportunidade para católicos e não só. Queremos partilhar com todos a alegria da fé”, disse, sorridente. Em seguida, percorreu lentamente a coxia central do avião para nos cumprimentar individualmente.
É também nestas ocasiões que acontece de tudo um pouco. No fundo, o Papa fica à mercê da originalidade de cada vaticanista e tem sempre resposta pronta.
Interrogado sobre o que diria a Putin por ter recusado um encontro com Zelensky, recomendou a leitura da Encíclica “Magnifica Humanitas” que promove o diálogo e a negociação. “É preciso chegar ao fim da violência e da guerra e encontrar uma solução”, frisou. Mostrou-se preocupado com a guerra na Ucrânia que se arrasta há mais de quatro anos .
Além de temas de atualidade, também houve prendas curiosas.
Uma jornalista ofereceu a Leão XIV uma cesta cheia de produtos preparados por monjas de clausura, outros, ofereceram quadros emoldurados, livros, a camisola da equipa nacional mexicana de futebol com o nome Leão 14.
O Papa disse esperar que o Campeonato do Mundo de Futebol seja “um fator de unidade e que o jogo envolva sempre seriedade, disciplina e sacrifício”.
Vaticano
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O Sumo Pontífice disse que tenciona ver alguns desafios, mas ainda não decidiu a equipa por quem vai torcer, pois o Perú e Itália estão fora do campeonato.
Por fim, alguém perguntou: “Agora em Espanha, é do Real Madrid ou do Barça?” A resposta não se fez esperar: “É fácil, o Papa é de todas os clubes, mas Prevost é Real Madrid!”
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