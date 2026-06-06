Leão XIV: Os abusos sexuais na Igreja “continuam a ser uma ferida aberta”

Na habitual saudação aos jornalistas, a bordo do avião, Leão XIV confirmou que se vai encontrar algumas vítimas de abusos em Espanha, concluindo que “continua a ser uma ferida aberta”.

O Papa mostrou-se contente por realizar esta visita apostólica. “Que seja uma oportunidade para católicos e não só. Queremos partilhar com todos a alegria da fé”, disse, sorridente. Em seguida, percorreu lentamente a coxia central do avião para nos cumprimentar individualmente.

É também nestas ocasiões que acontece de tudo um pouco. No fundo, o Papa fica à mercê da originalidade de cada vaticanista e tem sempre resposta pronta.

Interrogado sobre o que diria a Putin por ter recusado um encontro com Zelensky, recomendou a leitura da Encíclica “Magnifica Humanitas” que promove o diálogo e a negociação. “É preciso chegar ao fim da violência e da guerra e encontrar uma solução”, frisou. Mostrou-se preocupado com a guerra na Ucrânia que se arrasta há mais de quatro anos .