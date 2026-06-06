- Noticiário das 17h
- 06 jun, 2026
-
Religião
Moçambique. Bispo de Quelimane assassinado a tiro no Paço Episcopal
06 jun, 2026 - 09:52 • Henrique Cunha , João Carlos Malta , Filipa Ribeiro
Bispo há menos de um ano, D. Osório Citora Afonso "foi encontrado sem vida, caído no corredor do Paço Episcopal de Quelimane". Foi morto a tiro e encotrado sem vida num pátio.
O Bispo de Quelimane e Administrador Apostólico da Arquidiocese da Beira, D. Osório Citora Afonso, foi assassinado na manhã deste sábado, depois de ter sido atacado a tiro. Tinha 54 anos.
O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) confirmou, na manhã deste sábado, o assassinato do Bispo da Diocese de Quelimane, citado pelo Jornal de Notícias de Moçambique.
Segundo informações preliminares, avançadas pelo porta-voz do SERNIC na Zambézia, Máximo Amílcar, D. Osório Citora Afonso foi atingido mortalmente por um disparo de arma de fogo do tipo AKM, no peito, alegadamente a curta distância. O corpo foi encontrado no corredor.
As autoridades indicam que os autores do crime terão violado a cerca eléctrica do Paço Episcopal antes de se introduzirem no interior do recinto para executar o ataque. Até ao momento, não há suspeitos detidos.
"Bárbara assassinato", diz o Bispo de Tete
Estas informações foram também confirmadas pelo Bispo de Tete, D. Diamantino Antunes, em depoimento à Renascença.
"A sua morte violenta deixou todos nós muito surpreendidos e apreensivos", sublinhou. "Esperamos que sejam esclarecidas o quanto antes das razões deste bárbaro assassinato", acrescentou.
D. Diamantino Antunes diz ainda que pela primeira vez "um bispo é vítima da fúria assassina de pessoas de má vontade".
O Bispo de Tete descreve D. Osório Citora Afonso como "inteligente, alegre com grande experiência internacional". "Tinha muito a dar à sociedade moçambicana", acredita.
Antes, o falecimento tinha sido anunciado pela diocese local em comunicado. Dom Osório "foi encontrado sem. vida, caído no corredor do Paço Episcopal de Quelimane".
Há menos de um ano que era Bispo em Quelimane
Na mesma missiva promete-se mais detalhes em breve. Será celebrada uma missa às 18h00 locais, na Paróquia de Nossa Senhora do Livramento, na Sé Catedral de Queliame.
Terrorismo Cabo Delgado
Bispos de Moçambique lembram ao Governo "dever de garantir a segurança"
Conferência Episcopal de Moçambique manifesta “pro(...)
Segundo os meios de comunicação social locais, D. Osório Citora Afonso era natural do distrito de Ribáuè, na província de Nampula, onde nasceu a 6 de Maio de 1972, e pertencia à congregação dos Missionários da Consolata.
Fez a profissão solene em 2001, em Kinshasa, na República Democrática do Congo, e foi ordenado sacerdote a 3 de Novembro de 2002.
Por decisão Papa Francisco, Dom Osório Citora Afonso havia sido nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Maputo, com a sede titular de Puzia da Numídia.
No final de 2025, foi nomeado bispo da Diocese de Quelimane e, recentemente, o Papa Leão XIV confiou-lhe igualmente a administração apostólica da Arquidiocese da Beira, após aceitar a renúncia de Dom Cláudio Dalla Zuanna por motivos de saúde.
[notíca atualizada às 14h30 com dados que revelam que a morte do Bispo de Quelimane se tratou de um homicídio]
- Noticiário das 17h
- 06 jun, 2026
-