Moçambique. Bispo de Quelimane assassinado a tiro no Paço Episcopal

O Bispo de Quelimane e Administrador Apostólico da Arquidiocese da Beira, D. Osório Citora Afonso, foi assassinado na manhã deste sábado, depois de ter sido atacado a tiro. Tinha 54 anos.



O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) confirmou, na manhã deste sábado, o assassinato do Bispo da Diocese de Quelimane, citado pelo Jornal de Notícias de Moçambique.

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Segundo informações preliminares, avançadas pelo porta-voz do SERNIC na Zambézia, Máximo Amílcar, D. Osório Citora Afonso foi atingido mortalmente por um disparo de arma de fogo do tipo AKM, no peito, alegadamente a curta distância. O corpo foi encontrado no corredor.

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As autoridades indicam que os autores do crime terão violado a cerca eléctrica do Paço Episcopal antes de se introduzirem no interior do recinto para executar o ataque. Até ao momento, não há suspeitos detidos.

"Bárbara assassinato", diz o Bispo de Tete

Estas informações foram também confirmadas pelo Bispo de Tete, D. Diamantino Antunes, em depoimento à Renascença.

"A sua morte violenta deixou todos nós muito surpreendidos e apreensivos", sublinhou. "Esperamos que sejam esclarecidas o quanto antes das razões deste bárbaro assassinato", acrescentou.



D. Diamantino Antunes diz ainda que pela primeira vez "um bispo é vítima da fúria assassina de pessoas de má vontade".



O Bispo de Tete descreve D. Osório Citora Afonso como "inteligente, alegre com grande experiência internacional". "Tinha muito a dar à sociedade moçambicana", acredita.

Antes, o falecimento tinha sido anunciado pela diocese local em comunicado. Dom Osório "foi encontrado sem. vida, caído no corredor do Paço Episcopal de Quelimane".

"Estamos todos sem palavras. Estou a utilizar este meio para vos comunicar isto, apesar das suas limitações", lê-se no mesmo comunicado, assinado pelo padre Cassiano Kalima. "

Rezamos pelo seu descanso eterno, pela sua família biológica, e pela Igreja Católica em Moçambique. Por intercessão de Nossa Senhora da Consolata e de São José, que descanse em paz".

Há menos de um ano que era Bispo em Quelimane







Na mesma missiva promete-se mais detalhes em breve. Será celebrada uma missa às 18h00 locais, na Paróquia de Nossa Senhora do Livramento, na Sé Catedral de Queliame.