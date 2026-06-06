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Religião
Moçambique. Morreu o Bispo de Quelimane
06 jun, 2026 - 09:52 • João Carlos Malta , Filipa Ribeiro
Bispo há menos de um ano, D. Osório Citora Afonso "foi encontrado sem vida, caído no corredor do Paço Episcopal de Quelimane".
O Bispo de Quelimane e Administrador Apostólico da Arquidiocese da Beira, D. Osório Citora Afonso, morreu na manhã deste sábado. Tinha 54 anos
O falecimento é anunciado pela diocese local em comunicado. Dom Osório "foi encontrado sem vida, caído no corredor do Paço Episcopal de Quelimane".
Na mesma missiva promete-se mais detalhes em breve. Será celebrada uma missa às 18h00 locais, na Paróquia de Nossa Senhora do Livramento, na Sé Catedral de Queliame.
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Segundo os meios de comunicação social locais, D. Osório Citora Afonso era natural do distrito de Ribáuè, na província de Nampula, onde nasceu a 6 de Maio de 1972, e pertencia à congregação dos Missionários da Consolata.
Fez a profissão solene em 2001, em Kinshasa, na República Democrática do Congo, e foi ordenado sacerdote a 3 de Novembro de 2002.
Por decisão Papa Francisco, Dom Osório Citora Afonso havia sido nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Maputo, com a sede titular de Puzia da Numídia.
No final de 2025, foi nomeado bispo da Diocese de Quelimane e, recentemente, o Papa Leão XIV confiou-lhe igualmente a administração apostólica da Arquidiocese da Beira, após aceitar a renúncia de Dom Cláudio Dalla Zuanna por motivos de saúde.
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