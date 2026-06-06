- Noticiário das 18h
- 06 jun, 2026
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Papa em encontro com os mais frágeis: “Estou entre vós como um madrileno!”
06 jun, 2026 - 18:12 • Aura Miguel, enviada especial a Espanha
Durante uma visita a um centro de acolhimento em Madrid, o Papa agradeceu os testemunhos de vida dos mais vulneráveis, defendeu a caridade como núcleo da missão da Igreja e apelou à leitura do Evangelho para contrariar as ideologias que conduzem a “generalizações injustas”.
“Quem está em Madrid é de Madrid. E, por isso, também eu estou entre vós como mais um madrileno: obrigado”, disse o Papa no “CEDIA 24 Horas”, um Centro de Encontro e Acolhimento para pessoas sem-abrigo e em situação de maior vulnerabilidade.
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Leão XIV quis saudar pessoalmente os utentes e agradeceu a receção acolhedora, descrevendo o centro como “uma grande e maravilhosa família, na qual – como em todas as famílias – acontecem milagres de amor. Em particular nesta casa, onde ninguém fica só”, afirmou.
O encontro incluiu música flamenga e alguns testemunhos: uma mãe solteira com dois filhos pequenos que chegou de Cuba; um refugiado senegalês que chegou em plena pandemia de Covid-19 e passou por sérias dificuldades para se legalizar; e uma voluntária que acompanha mulheres vítimas de tráfico humano.
O Papa agradeceu de coração a todos “por terdes partilhado experiências dolorosas, mas sobretudo cheias de luz, que refletem, como espelhos, a caridade de Deus”. No seu discurso, Leão XIV alertou para os cristãos que, “em muitas ocasiões, se deixam contagiar por atitudes marcadas por ideologias mundanas ou por orientações políticas e económicas que levam a injustas generalizações e a conclusões enganadoras”.
O Santo Padre lamentou que “o exercício da caridade seja desprezado ou ridicularizado, como se fosse uma fixação apenas de alguns e não o núcleo incandescente da missão eclesial”, e recomendou a todos que “leiam novamente o Evangelho, para não correrem o risco de o substituir pela mentalidade mundana”.
E reafirmou uma das insistências do Papa Francisco: «A esmola não é caridade. Quem recebe mais graça da esmola é aquele que a dá, porque se deixa olhar pelos olhos do Senhor.»
No livro de honra deste centro, Leão XIV escreveu: “Deixai-vos interpelar pelo olhar dos que necessitam da vossa ajuda e acolhei-os com a caridade de Cristo”.
Em Madrid, a Cáritas Diocesana de Madrid acompanhou, só no último ano, cerca de 90 mil pessoas, através das paróquias e de mais de 400 projetos sociais destinados a famílias, pessoas sem-abrigo, migrantes, jovens e idosos.
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