Papa Leão, Bad Bunny e eleições no Real. Todos os caminhos vão dar a Madrid

A ida do Papa a Espanha termina com um interregno no país vizinho. Francisco não visitou os espanhóis, Leão XIV fá-lo passado um ano de pontificado. E logo com sete dias de visita. Pontaria afinada, a enorme preparação para esta chegada coincide com dois concertos de Bad Bunny na capital espanhola. Ou seja, enquanto o líder da Igreja Católica reúne milhares de fiéis (talvez milhões), na mesma cidade outros milhares (menos que milhões) juntam-se em prol de uma das maiores estrelas musicais do mundo.

Benito Martinez Ocasio tem concertos em Madrid marcados para 6, 7, 10, 11 e 15 de junho, dificultando ainda mais a já por si só extremamente difícil operação de segurança que envolve acolher um Papa. Robert Prevost está na capital espanhola entre os dias 6 e 8 (sábado a segunda-feira). Pelo meio vai também decorrendo a feira do livro na cidade – que até pode beneficiar de tanta afluência – e as eleições para a presidência do Real Madrid, no domingo, com o treinador José Mourinho entre os protagonistas.

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Num dia e numa hora sem trânsito, os locais onde os fiéis católicos se vão encontrar estarão a cerca de 20 minutos de carro do Estádio Riyadh Air Metropolitano, a casa do Atlético de Madrid, que serve de palco ao artista que no último mês passou também por Portugal. Se para o artista de Porto Rico é, claro, necessário comprar bilhete para entrar nos espetáculos, para estar nos recintos com o Papa é requerida inscrição, ainda que gratuita.

Para a Vigília de Oração com os Jovens na Praça de Lima há setores organizados (ao estilo do que vimos em Lisboa na Jornada Mundial da Juventude, sem possibilidade de movimentação entre si). As portas abrem às 16h00, pelas 18h30 têm lugar em palco testemunhos e atuações musicais, com Leão XIV a chegar às 20h30 e com final previsto para as 23h15.