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Leão XIV em Espanha

Papa Leão, Bad Bunny e eleições no Real. Todos os caminhos vão dar a Madrid

06 jun, 2026 - 08:30 • João Maldonado

Receber um Papa requer sempre a organização de uma enorme teia logística. Desta vez, a visita de Leão XIV coincide com concertos na mesma cidade de um dos artistas musicais do momento e com as eleições para a presidência do Real Madrid.

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A ida do Papa a Espanha termina com um interregno no país vizinho. Francisco não visitou os espanhóis, Leão XIV fá-lo passado um ano de pontificado. E logo com sete dias de visita. Pontaria afinada, a enorme preparação para esta chegada coincide com dois concertos de Bad Bunny na capital espanhola. Ou seja, enquanto o líder da Igreja Católica reúne milhares de fiéis (talvez milhões), na mesma cidade outros milhares (menos que milhões) juntam-se em prol de uma das maiores estrelas musicais do mundo.

Benito Martinez Ocasio tem concertos em Madrid marcados para 6, 7, 10, 11 e 15 de junho, dificultando ainda mais a já por si só extremamente difícil operação de segurança que envolve acolher um Papa. Robert Prevost está na capital espanhola entre os dias 6 e 8 (sábado a segunda-feira). Pelo meio vai também decorrendo a feira do livro na cidade – que até pode beneficiar de tanta afluência – e as eleições para a presidência do Real Madrid, no domingo, com o treinador José Mourinho entre os protagonistas.

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Num dia e numa hora sem trânsito, os locais onde os fiéis católicos se vão encontrar estarão a cerca de 20 minutos de carro do Estádio Riyadh Air Metropolitano, a casa do Atlético de Madrid, que serve de palco ao artista que no último mês passou também por Portugal. Se para o artista de Porto Rico é, claro, necessário comprar bilhete para entrar nos espetáculos, para estar nos recintos com o Papa é requerida inscrição, ainda que gratuita.

Para a Vigília de Oração com os Jovens na Praça de Lima há setores organizados (ao estilo do que vimos em Lisboa na Jornada Mundial da Juventude, sem possibilidade de movimentação entre si). As portas abrem às 16h00, pelas 18h30 têm lugar em palco testemunhos e atuações musicais, com Leão XIV a chegar às 20h30 e com final previsto para as 23h15.

Entre expectativas e protestos, Leão XIV prepara-se para visita a Espanha
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Bebidas alcoólicas, garrafas térmicas, objetos pontiagudos ou baterias portáteis estão proibidos, sendo aconselhado levar comida, água, um banco portátil, proteção contra o sol e o código QR de entrada. O metro e a rede de autocarros e comboios foram reforçados (e os horários alargados) para levar com mais agilidade os participantes e há estações encerradas por segurança. Também aos táxis foi permitido um aumento de atividade, havendo alterações nos locais habituais das paragens.

Já no domingo, na praça de Cibeles, o Papa irá presidir à missa e à tradicional procissão do Corpo de Deus. Os acessos abrem às 7h00, com a chegada do Papa prevista para as 10h00 e o encerramento às 12h15. Para quem possa pensar em chegar mais em cima do acontecimento, não é garantida a entrada, por razões de segurança a partir das 9h00 (mesmo com a inscrição realizada).

Sendo uma Eucaristia, de acordo com a espanhola COPE, há cerca de dois mil ministros extraordinários da Comunhão preparados para a distribuição do sacramento, havendo também seis paróquias junto ao recinto preparadas para quem não consiga comungar no momento o poder fazer depois do encontro. Estão também previstos 20 mil voluntários para apoiar toda a logística.

O governo madrileno fala num “dispositivo sem precedentes”, com reforço de segurança. Explica a Cadena Ser, são quase dez mil agentes da Polícia Nacional, mais de seis mil da Guarda Civil e quatro mil por parte da Polícia Municipal. As montagens na praça de Lima e da praça de Cibeles estão a ser preparadas desde 21 de maio, havendo naturais cortes de trânsito e proibições de estacionamento até que o Papa deixe a capital espanhola na segunda-feira – rumo a Barcelona e, depois, às Canárias.

No site oficial desta viagem papal tudo pode ser consultado ao detalhe: incluindo pontos de ajuda médica e de água, transportes, melhores acessos e horários ao detalhe.

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