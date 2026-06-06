Papa Leão XIV diz que a segurança não vem "das armas" nem de "muros"

O Papa Leão XIV assinala no primeiro discurso da visita oficial de sete dias a Espanha a necessidade de combater as polarizações e todos os que pretendem dividir a sociedade. E alerta que a segurança não se alcança com a guerra, mas com a união dos povos.

“A tentação de ganhar popularidade atiçando o fogo das polarizações parece crescer, em vez de diminuir; a dignidade humana continua a ser violada”, durante um encontro com as autoridades, representantes da sociedade civil e os Reis.

Num discurso no Palácio Real, no Salão da Colunas, na manhã deste sábado, e celebrando a ligação daquele país com a fé católica, Leão XIV fala da “necessidade de cultura, interioridade, educação livre e de qualidade e de transcendência”.

Ainda sobre a questão da polarização, o Papa convida todos a “por amor à verdade, a abandonarem as narrativas divisórias e polarizadoras da vossa realidade social e da vossa história, a fim de que se passe das simplificações estéreis a uma apreciação fecunda da complexidade”.

Segundo o Santo Padre, e o presente que o Velho Continente pode oferecer ao mundo se quiser permanecer jovem é sentir que ainda “tem um futuro e uma missão que ainda o interpelam”.

Abordagens identitárias "povoam o mundo de fantasmas e inimigos”

Leão XIV pede ainda a fuga a abordagens identitárias “que parecem esclarecer tudo”, mas “que povoam o mundo de fantasmas e inimigos”.

E depois da encíclica Magnifica Humanitas, escreve agora que as novas tecnologias, “exacerbam-se os preconceitos, enfraquece o pensamento crítico e os interesses prepotentes semeiam impulsos de morte”.