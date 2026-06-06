🔴Papa Leão XIV preside à Vigília de Oração com os Jovens na Plaza de Lima
O Papa Leão XIV preside este sábado à Vigília de Oração com os Jovens na Plaza de Lima, um dos momentos mais aguardados da sua visita apostólica. Milhares de jovens de vários países são esperados para uma celebração marcada pela oração, testemunhos de fé e mensagens de esperança. Acompanhe aqui, em direto, todos os momentos deste encontro com o Santo Padre.
- Noticiário das 18h
- 06 jun, 2026
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06 jun, 2026 - 19:30 • Olímpia Mairos
O Papa Leão XIV preside este sábado à Vigília de Oração com os Jovens na Plaza de Lima, um dos momentos mais aguardados da sua visita apostólica. Milhares de jovens de vários países são esperados para uma celebração marcada pela oração, testemunhos de fé e mensagens de esperança. Acompanhe aqui, em direto, todos os momentos deste encontro com o Santo Padre.
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